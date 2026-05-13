MotoGP | GP Barcellona, Bagnaia: “Contento di tornare subito in pista”

Con Marc Marquez convalescente dopo la doppia operazione a piede e spalla destra, il Ducati Lenovo Team si presenta a Barcellona con il solo Pecco Bagnaia.

Sul tracciato del Montmelò il tre volte iridato della Ducati cerca il riscatto dopo la caduta nella gara domenicale di Le Mans. Il weekend francese era stato comunque positivo per il #63 della “Rossa” che aveva ottenuto la pole position e il secondo posto nella Sprint Race.

Il GP di Catalunya è, da sempre, tra le gare più amate da tutti i Ducatisti. A Barcellona, infatti, nel 2003, Loris Capirossi conquistò la prima vittoria della storia di Borgo Panigale in MotoGP. Una pietra miliare nell’albo d’oro di Ducati Corse e un tassello altrettanto importante nella celebrazione del centenario di Ducati che cade questo anno.

Nel complesso sono 6 i successi della Desmosedici GP al Circuit de Barcelona – Catalunya: a quello storico del 2003, seguono i sigilli di Stoner nel 2007, Dovizioso nel 2017, Lorenzo nel 2018, Bagnaia nel 2024 e Alex Márquez nel 2025 con Gresini Racing nel weekend della conquista del settimo titolo costruttori, il sesto consecutivo.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2026

“Per come è finito il weekend in Francia, sono contento di tornare subito in pista. Barcellona è un tipo di tracciato che ha sempre esaltato le caratteristiche della Desmosedici GP. Di Le Mans prendo tutto il positivo possibile: siamo stati veloci da subito, sempre a contatto con i più forti con anche la pole. In gara poi, per quanto possibile, abbiamo tenuto il passo dei migliori, nelle posizioni del podio. Ripartiamo da qui, continuiamo a lavorare nel weekend e sfruttiamo al meglio il test del lunedì.”

Informazioni Circuito Catalunya MotoGP 2026

Paese: Spagna

Nome: Circuit de Barcelona – Catalunya

Record del circuito: A. Márquez (Ducati) 01:37.536 – 2025

Velocità massima: Binder (KTM), 358.8 km/h – 2024

Lunghezza del tracciato: 4,66 km

Durata della gara sprint: 12 giri

Durata della gara: 25 giri

Curve: 14 (8 a destra, 6 a sinistra)

Risultati 2025

Podio: 1° A. Márquez (Ducati); 2° M. Márquez (Ducati), 3° Bastianini (KTM)

Vincitore Sprint: M. Márquez (Ducati)

Pole Position: A. Márquez (Ducati) 01:37.536

Giro più veloce in gara: A. Márquez (Ducati) – 01:39.886

Dati Carriera Pecco Bagnaia

GP disputati: 239 (134 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 13

Pole positions: 35 (28 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

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