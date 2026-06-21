MotoGP | GP Brno Gara, Bagnaia: “Ci manca poco, ma siamo sulla strada giusta”

Pecco Bagnaia centra il quarto podio consecutivo e a Brno ha guidato la gara per 16 giri, subendo successivamente prima l’attacco del team-mate Marc Marquez e poi quello del giapponese dell’Aprilia Ai Ogura. Alla fine si è difeso dal ritorno di Fabio Di Giannantonio centrando un altro podio, il 63esimo in Top Class.

Un bilancio che rimane comunque positivo per il pilota di Chivasso che con questo risultato si porta a -53 dal leader della classifica iridata Marco Bezzecchi (oggi squalificato per comportamento antisportivo contro un Marshall, ndr), quando mancano ancora 13 gare, 26 Sprint Race comprese. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Come ho detto giovedì, non siamo ancora pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto e ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi sarebbero mancati un paio di decimi per poter pensare alla vittoria, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere un buon ritmo. Finché sono stato davanti accusavo molto il drop del posteriore, ma riuscivo a gestire.

Non avevo più le vibrazioni perché abbiamo cambiato qualcosa sulla moto da ieri, ma al posto delle vibrazioni avevo tanto floating: la moto si muoveva molto, probabilmente per la temperatura della gomma, e mi dava fastidio. Finché ero davanti era gestibile, ma quando mi hanno superato ho dovuto lasciarli andare subito, perché molto probabilmente sarei caduto.

Ho iniziato ad avere tanto sottosterzo e non riuscivo più a portare velocità in curva. Per fortuna avevo un buon margine su Di Giannantonio e, quando ho ripreso a spingere, sono riuscito a chiudere bene. Non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c’è. Ma ci stiamo arrivando.

Come dicevo qualche gara fa, in questo momento le aspettative sono sempre alte: mi aspetto di fare il massimo e di provare a ottenere il miglior risultato possibile. Sapevo che questa è una buona pista per noi e abbiamo ottenuto tantissimi punti tra ieri e oggi. Il bilancio è positivo, soprattutto a livello di feeling, anche se è stato anche il miglior weekend da un po’ di tempo, dal Giappone dell’anno scorso. Siamo contenti e dobbiamo continuare a lavorare così. Per vincere devo essere messo meglio: mi serve ancora una piccola percentuale in più. Rispetto a inizio anno ci stiamo avvicinando, sto capendo meglio le cose. Riuscire a fermare meglio la moto e farla girare meglio aiuta a non consumare troppo la gomma posteriore, e oggi siamo stati bravi.

Secondo me, se avessi iniziato con più calma, Marc mi avrebbe passato prima e avrei accusato comunque la stessa fatica con l’anteriore. La strategia era giusta. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché quando inizi ad avere quel feeling di ‘prende e non prende’ fai fatica a farla girare, e quando sei dietro a qualcuno diventa ancora peggio. on credo che la strategia avrebbe cambiato qualcosa da questo punto di vista. Sono più io che devo lavorare quando seguo qualcuno, perché è fondamentale.”

Foto: Michelin

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