MotoGP | GP Brno Gara, Martin: “Manca ancora qualcosa per la vittoria”

Il Gran Premio della Repubblica Ceca non ha regalato particolari soddisfazioni ad Aprilia Racing. Jorge Martin, penalizzato da due Long Lap Penalty, ha limitato i danni chiudendo la gara nelle retrovie in nona posizione, dopo una corsa in rimonta, mentre Marco Bezzecchi è stato costretto a vivere un weekend complicato culminato con un episodio che lo ha spinto a scusarsi pubblicamente con la comunità della MotoGP e con i commissari di pista. A tracciare il bilancio del fine settimana di Brno è stato anche il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, che ha invitato la squadra a reagire e a continuare il lavoro di sviluppo per colmare il gap dai rivali, senza però rinunciare a sottolineare l’eccezionale prestazione di Ai Ogura, autore di un weekend da protagonista con pole position, record della pista e due podi.

Dichiarazioni Jorge Martin, GP Brno Gara

“L’obiettivo era portare a termine la gara e ottenere il miglior risultato possibile. Sono partito bene e ho cercato di recuperare più posizioni possibili prima di scontare i due Long Lap Penalty. Una volta eseguite le penalità, mi sono reso conto di aver perso molte posizioni. Alla fine questa è la conseguenza di una qualifica non ideale e dell’errore che ho commesso in Ungheria. Sento che ci manca ancora qualcosa per poter lottare per la vittoria: senza la penalità probabilmente avrei potuto giocarmi il quarto o il quinto posto, ma il mio passo non è quello che avevo qualche gara fa. Dobbiamo analizzare la situazione nel dettaglio per tornare a lottare nelle posizioni di vertice”

Dichiarazioni Massimo Rivola, GP Brno Gara

“È stato un weekend difficile: con il doppio Long Lap Penalty di Jorge nella gara principale e con il disastroso sabato di Marco, che ci ha persino privato della possibilità di vederlo correre. La classifica non era il nostro obiettivo prima e non lo è nemmeno adesso. Dobbiamo reagire come una squadra unita e come l’azienda forte che siamo, continuando a lavorare per migliorare la moto. Il campionato è ancora lungo e i nostri avversari hanno chiaramente fatto un passo avanti: dobbiamo fare lo stesso. Complimenti ad Ai Ogura, protagonista di un weekend straordinario con la pole position, il nuovo record della pista e due podi conquistati. Un risultato che dimostra tutta la competitività della RS-GP26”

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