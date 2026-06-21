MotoGP | Gp Brno: Marquez batte Ogura, Bagnaia chiude terzo

MotoGP Gara GP Repubblica Ceca Brno – Marc Marquez non ha intenzione di fermarsi e a Brno centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Balaton Park di due settimane fa.

Il nove volte iridato approfitta subito della squalifica di Marco Bezzecchi per portarsi in quarta posizione nella classifica iridata a -40 dal leader. Per il #93 della Ducati si tratta della vittoria #75 in Top Class, #101 in carriera, 128esimo podio in MotoGP.

Scattato dalla quarta casella, si è portato subito a ridosso dei primi prendendo la seconda posizione dietro al team-mate Pecco Bagnaia, per poi portare l’attacco decisivo al piemontese nel giro 16. Da lì in poi si è difeso dagli attacchi a “distanza” del pole-man Ai Ogura, che in sella all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team aveva nel frattempo passato Bagnaia.

Il tre volte iridato si è poi dovuto difendere da Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team), che nel finale è stato uno dei più veloci in pista, siglando all’ultimo giro 1:53.122. Per Bagnaia quarto podio consecutivo.

Podio con Marc Marquez, Ai Ogura e Pecco Bagnaia, con “Diggia” come detto quarto. Era quinto Pedro Acosta quando ad un giro dalla fine il motore della sua KTM RC16 si è ammutolito. Un vero peccato per il pilota di Mazarron che perde punti pesanti in ottica iridata.

La quinta posizione è andata invece a Joan Mir, miglior pilota in sella ad una moto giapponese, la Honda HRC Castrol. Il #36 ha chiuso davanti a Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) e a Raul Fernandez (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

Lotta per l’ottava casella tra il nostro Luca Marini (Honda HRC Castrol) e Jorge Martin (Aprilia Factory), con quest’ultimo che dopo un doppio long-lap penalty dovuto allo “strike” di Balaton Park, che chiude nono, rosicchiando punti pesanti al team-mate Bezzecchi, In Top Ten anche Enea Bastianini su KTM del Team Tech3.

A punti anche l’ottimo Diogo Moreira, rookie Honda LCR, Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Toprak Razgatlioglu con la migliore delle Yamaha (Pramac Racing) e Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3). Al traguardo anche Jack Miller (Yamaha Pramac) 16esimo e Cal Crutchlow, buon ultimo e 17esimo in sella alla Honda dell’infortunato Johann Zarco.

Nonostante l’assenza, Marco Bezzecchi rimane in testa al Mondiale, ma gli avversari accorciano. Il “Bez” comanda con 180 punti, 8 in più di Martin, 23 più di Di Giannantonio e 40 in più di Marc Marquez. Ogura è quinto staccato di 46 punti, mentre Acosta “scivola” in settima posizione -a-48. Bagnaia è ottavo a -53 punti dalla vetta.

Ricordiamo che dopo il Mugello Marquez aveva un ritardo di 102 punti, in sole due gare si è portato a -40 rientrando alla grande nella rincorsa al Titolo.

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