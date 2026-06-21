MotoGP | GP Brno Gara, Mir: “Soddisfatto dell’intero weekend”

Il team Honda HRC Castrol lascia il Gran Premio della Repubblica Ceca con un bottino importante grazie al quinto posto di Joan Mir e all’ottava posizione di Luca Marini. Sul tracciato di Brno, la casa giapponese ha mostrato segnali incoraggianti, confermando i progressi della RC213V in una gara disputata con ritmo e costanza.

Joan Mir ha scelto una strategia differente rispetto al resto dello schieramento, montando la gomma posteriore soft. Una decisione coraggiosa che ha premiato il campione del mondo 2020, scattato dall’undicesima casella e capace di risalire rapidamente fino alle posizioni di vertice.

Anche Luca Marini è stato protagonista di una gara in rimonta. Partito dalla quattordicesima posizione, l’italiano ha recuperato terreno con costanza, entrando nella top ten già nelle prime fasi della corsa dopo aver avuto la meglio su Franco Morbidelli. Nel finale Marini ha mantenuto un ritmo competitivo e costante, riuscendo a chiudere all’ottavo posto e completando così una domenica positiva per il team ufficiale Honda.

Dichiarazioni Joan Mir, GP Brno Gara

“Abbiamo avuto la possibilità di lottare per un risultato importante e siamo riusciti a concretizzarlo. Sono molto soddisfatto dell’intero weekend e voglio ringraziare il team Honda HRC Castrol per il lavoro svolto. Dopo le difficoltà incontrate in Q2 siamo riusciti a reagire e la scelta della gomma soft si è rivelata corretta. Questo risultato rispecchia il nostro potenziale attuale. L’obiettivo è riuscire a essere competitivi con questa continuità ogni fine settimana e arrivare ad Assen con le stesse sensazioni positive.”

Dichiarazioni Luca Marini, GP Brno Gara

“È stata una gara molto solida e sono soddisfatto del ritmo che siamo riusciti a mantenere e delle posizioni recuperate. Rispetto a venerdì e sabato abbiamo migliorato la moto e la scelta della gomma media posteriore ci ha aiutato a risolvere alcune problematiche emerse nella Sprint. Dobbiamo però riuscire a essere competitivi fin dal venerdì, soprattutto ad Assen dove sorpassare non è semplice. Faccio i complimenti a Joan per la gestione della gomma soft e per la gara che ha disputato”

4.7/5 - (44 votes)