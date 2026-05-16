MotoGP | GP Barcellona 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Montmelò di Barcellona
11:43 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15 con la Sprint Race
11:32 Ed è Pole Position per Pedro Acosta! Secondo Franco Morbidelli davanti ad Alex Marquez. TOP 10: Acosta, Morbidelli, A.Marquez, R.Fernandez, Zarco, Di Giannantonio, Quartararo, Binder, Martin e Mir. Undicesimo Miller davanti a Bezzecchi
11:31 A.Marquez con casco rosso
11:30 Acosta si migliora in 1:38.068 e secondo Morbidelli
11:28 Quartararo sale quinto
11:25 Caduta di Bezzecchi in curva 2, rider OK
11:21 TOP 10: Acosta, A.Marquez, R.Fernandez, Zarco, Mir, Binder, Di Giannantonio, Bezzecchi, Quartararo e Morbidelli
11:20 Acosta si migliora con 1:38.118 davanti ad A.Marquez
11:19 Secondo Di Giannantonio. TOP 10: Acosta, Di Giannantonio, Binder, Zarco, A.Marquez, Mir, Quartararo, R.Fernandez, Morbidelli e Bezzecchi. Undicesimo Miller davanti a Martin
11:18 Acosta primo in 1:38.397 davanti a Binder e Zarco
11:16 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2
11:06 Morbidelli primo in 1:38.550. Passano al Q2, Morbidelli e Martin, Bagnaia è fuori. TOP 10: Morbidelli, Martin, Bagnaia, Bastianini, Aldeguer, Marini, Vinales, Ogura, Rins e Moreira. Undicesimo A.Fernandez, ultimo Razgatlioglu
11:04 Morbidelli primo in 1:38.586 ma gli viene cancellato il tempo per aver toccato il verde. Caduta di Aldeguer, rider OK
11:03 Martin primo in 1:38.701. Caduta di Martin, rider OK
11:02 Caduta di Razgatlioglu, rider OK
11:00 Bastianini primo in 1:38.797 davanti a Martin
10:57 TOP 10: Bastianini, Morbidelli, Bagnaia, Marini, Vinales, Aldeguer, Moreira, Martin, Rins e A.Fernandez. Undicesimo Toprak
10:56 Secondo Morbidelli a 47 millesimi, quarto Marini
10:55 Bastianini primo con 1:39.130, Bagnaia secondo a 75 millesimi
10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1
10:41 TOP 10: Mir, Acosta, Di Giannantonio, Martin, Quartararo, Morbidelli, A.Marquez, R.Fernandez, Bagnaia e Bastianini. Undicesimo Bezzecchi, a seguire: Moreira, Binder, Aldeguer, Zarco, Vinales, Marini, Razgatlioglu, Miller, Ogura, A.Fernandez e Rins
10:40 BANDIERA A SCACCHI!
10:37 Quartararo sale in quarta posizione
10:33 TOP 10: Mir, Acosta, Martin, Morbidelli, A.Marquez, Bagnaia, Bastianini, Moreira, Binder e Aldeguer
10:30 Mir comanda la sessione con 1:39.425
10:21 TOP 10: Mir, Acosta, Martin, A.Marquez, Bagnaia, Morbidelli, Binder, Aldeguer, Quartararo e Bezzecchi
10:20 FP2 in corso, Mir davanti a tutti
Diretta Qualifiche GP Catalunya MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito Montmelò di Barcellona, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Catalunya! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.
Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Pedro Acosta, che aveva preceduto Alex Marquez e Brad Binder. Quarto tempo per Raul Fernandez seguito da Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi aveva chiuso settimo davanti a Joan Mir e Jack Miller. Qualificato direttamente alla Q2 anche Fabio Quartararo.
Nomi eccellenti in Q1, su tutti Jorge Martin e anche i nostri Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini.
Pedro Acosta il più veloce delle pre-qualifiche di Barcellona
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— MotoGrandPrix (@motograndprixit) May 15, 2026
DIRETTA QUALIFICHE GP CATALUNYA DALLE 10:50
Foto: MotoGP Sports Entertainment Group
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