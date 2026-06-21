MotoGP | GP Brno, Di Giannantonio: “Mondiale completamente riaperto”

Fabio Di Giannantonio lascia Brno con un altro quarto posto, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca.

Un risultato che conferma la sua solidità e il suo stato di forma, ma che porta con sé anche un filo di rammarico: il podio era alla portata, e lo stesso pilota del VR46 Racing Team lo riconosce con ironia e lucidità.

Nel post‑gara, “Diggia” ha analizzato errori, punti di forza, gestione gomme e un campionato che a suo dire è “completamente riaperto.” Sono 23 i punti che lo separano dalla vetta, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Alla fine dobbiamo essere contenti, perché abbiamo fatto un bel weekend. Purtroppo abbiamo fatto due quarti posto. Alla prossima gara mi presento col casco di Vale, quello con la medaglia di legno sopra (ride, ndr). Molti firmerebbero per essere sempre quarti, ma noi abbiamo il potenziale per risultati più importanti. Avevamo qualcosa in più. Ho sbagliato la terza curva: aprendo il gas mi è partita dietro, mi sono fatto passare da Marc e lì ho perso spinta. Ho perso altre due posizioni nelle due ripartenze e la gara si è complicata, perché qui non è facile sorpassare. Solo grazie al problema di Pedro (Acosta, ndr) sono riuscito a passarlo e da lì è rinata un po’ la nostra gara. Avevo un super passo, ma troppo tardi. Nel campionato fin qui abbiamo avuto tanti momenti in cui siamo caduti non per colpa nostra, o ci sono stati problemi. Non puoi guardare solo le cose negative. La cosa positiva è che quando dipendeva da noi siamo andati forte e abbiamo fatto il nostro. Devo imparare e migliorare tanto: oggi, per esempio, il primo giro è stata una grande lezione. Però ci sono tante cose positive e stiamo facendo le gare non dico come ci aspettavamo, ma in linea con le nostre ambizioni. All’inizio siamo tutti con gomme nuove ed è più difficile superare. In certi momenti devi seguire quello che fa il pilota davanti, anche se potresti avere un passo migliore. Devi rimboccarti le maniche, aspettare il momento giusto per attaccare e non fare errori. Il Campionato è completamente riaperto. Se pensate che in un weekend si possono perdere o guadagnare fino a 37 punti, prima un distacco di 40 punti sembrava grande, adesso è una gara. Ho guardato la classifica: dal primo al settimo ci sono una gara e mezza di distanza come punti. È assolutamente apertissimo.”

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