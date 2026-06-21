MotoGP | GP Brno, Vittoria di Marquez su Ogura e Bagnaia: gli highlights [VIDEO]

Marc Marquez torna al successo e riapre il Mondiale. Sul tracciato di Brno lo spagnolo della Ducati costruisce una gara intelligente, resta in scia a Bagnaia nelle prime fasi e piazza l’attacco decisivo a sei giri dalla fine, prendendosi la leadership e la vittoria sotto la bandiera a scacchi.

Alle sue spalle arriva uno straordinario Ai Ogura, protagonista di un’altra prestazione di altissimo livello. Il giapponese supera Bagnaia nel finale e conquista una prestigiosa seconda posizione, chiudendo a pochi decimi dal vincitore.

Terzo posto per Francesco Bagnaia, autore di una gara combattiva dopo aver guidato il gruppo nella prima parte della corsa. Il pilota Ducati deve però arrendersi al ritmo di Marquez e Ogura nel finale, portando comunque a casa un podio importante.

Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio, mentre Joan Mir completa la Top 5 approfittando del ritiro di Pedro Acosta all’ultimo giro per un problema tecnico. Con questa vittoria Marquez centra il secondo successo consecutivo e riduce sensibilmente il distacco in classifica a -40 punti da Bezzecchi, rilanciando le proprie ambizioni iridate in vista del prossimo appuntamento di Assen.

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