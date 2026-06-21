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MotoGP | GP Brno Gara, Ogura: “All’inizio mi è mancato qualcosa”

Ottimo secondo posto in Repubblica Ceca per il pilota giapponese del TrackHouse MotoGP Team

di Alessio Brunori21 Giugno, 2026
MotoGP | GP Brno Gara, Ogura: “All’inizio mi è mancato qualcosa”MotoGP | GP Brno Gara, Ogura: “All’inizio mi è mancato qualcosa”

Il secondo posto conquistato da Ai Ogura a Brno non è soltanto un risultato di prestigio, ma la conferma di un percorso di crescita che, gara dopo gara, sta assumendo contorni sempre più solidi e riconoscibili.

Il pilota giapponese ha costruito la sua domenica con lucidità, pazienza e una capacità di lettura della corsa che raramente si vede in un atleta della sua età. La gara non è stata perfetta, e lo ha ammesso lui stesso con grande onestà: l’avvio è stato il punto più complicato, il momento in cui non è riuscito a esprimere la velocità che avrebbe voluto. Ma proprio da quella difficoltà è nata la sua migliore qualità del weekend: la capacità di reagire, di adattarsi, di trasformare un inizio in salita in una rimonta costante e ragionata.

Ogura ha parlato di un weekend “molto positivo”, sottolineando come la squadra abbia finalmente trovato una chiave di lettura efficace per interpretare un circuito storicamente complesso per lui. Brno, infatti, non gli aveva mai regalato sensazioni particolarmente brillanti, ma questa volta il feeling è stato diverso

Il confronto con Marc Marquez, inevitabile e atteso, si è consumato soprattutto nella seconda parte della corsa, quando Ogura ha iniziato a girare con un ritmo che pochi riuscivano a replicare. È mancato qualcosa all’inizio, lo ha detto lui stesso, e quel “qualcosa” è probabilmente ciò che gli ha impedito di lottare fino all’ultimo metro per la vittoria. Ma la sensazione generale è che il giapponese abbia compiuto un passo avanti importante: non solo in termini di velocità, ma soprattutto nella consapevolezza dei propri mezzi. Ecco cosa ha detto il giapponese ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Ai Ogura Gara GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Sono contento della gara. È stato un grosso peccato non essere riuscito ad andare più veloce all’inizio come ho fatto oggi, però nel complesso il weekend è stato molto positivo. L’abbiamo capita meglio, questo circuito. È il mio miglior risultato qui e non potevamo fare di più. Sono felice, devo migliorare la prima parte della gara. Ora concentrazione su Assen. La seconda parte è stata molto buona, ma all’inizio mi è mancato qualcosa. Dobbiamo capire bene cosa e migliorare quella fase.”

Foto: Michelin

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