MotoGP | Gp Austin Sprint Race: Martin beffa Bagnaia, Acosta a podio

MotoGP Sprint Race GP Stati Uniti – La Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti è stata piena di colpi di scena e alla fine a vincerla è stato Jorge Martin, che proprio all’ultimo giro ha beffato il nostro Pecco Bagnaia anche grazie ad una scelta di gomme diversa dagli avversari, con lo spagnolo dell’Aprilia unico pilota a scegliere la media posteriore. Martin non vinceva una Sprint da 511 giorni, 17esima vittoria Sprint, 32esima medaglia.

Da segnalare la caduta a circa 200 Km/h di Martin nel giro d’onore dopo una lunghissima impennata, con “Martinator” a terra fortunatamente senza problemi fisici.

Al primo giro c’era stato il primo colpo di scena, Marc Marquez nel tentativo di ripassare Fabio Di Giannantonio (con il pilota romano che aveva sorpassato poco prima con una grande manovra il nove volte iridato, ndr) ha perso il controllo della sua Ducati, coinvolgendo l’incolpevole pilota del VR46 Racing Team, che partito dalla pole-position, era uno dei favoriti. I due sono risaliti in sella, ma “Diggia” si è poco dopo ritirato, mentre Marquez ha chiuso 17esimo.

La gara è vissuta sulla fuga solitaria di Bagnaia e con dietro a darsi battaglia Acosta, Mir, le Aprilia di Martin e Bezzecchi e Marini, Bastianini e Alex Marquez.

Alla fine a salire sul terzo gradino del podio è stato Pedro Acosta (anche se sotto indagine per pressione delle gomme, ndr), che porta ancora una volta la KTM nelle posizioni di vertice. Ci stava riuscendo anche Joan Mir, autore di una grandissima gara con la Honda, conclusa con l’ennesima caduta, proprio all’ultimo giro.

Poco prima era caduto Marco Bezzecchi (mentre era secondo e alla “caccia” di Bagnaia, ndr), per la disperazione del box Aprilia. E’ la seconda caduta nelle Sprint dopo quella del Gran Premio della Thailandia.

Ad approfittarne un grande Enea Bastianini, che chiude quarto dopo una bellissima rimonta con tanti sorpassi, gli ultimi su Luca Marini (Honda Factory sesto al traguardo, ndr) e Alex Marquez (Ducati Factory Gresini, quinto sotto alla bandiera a scacchi, ndr). Un grande risultato per la “Bestia” che aveva iniziato la stagione nelle retrovie e che si è “ritrovato” in una della piste più amate.

A punti anche le Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Ai Ogura e Raul Fernandez e la Honda LCR di Johann Zarco. Decimo al traguardo Fermin Aldeguer su Ducati Gresini, a seguire la Yamaha Factory di Fabio Quartararo, la KTM di Brad Binder, la Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli, la Yamaha Pramac di Jack Miller e la Honda del sopracitato Mir, risalito in sella dopo la caduta. Sedicesimo al traguardo Alex Rins su Yamaha Factory, davanti a Marc Marquez.

Ritirati per problemi tecnici i rookie Diogo Moreira e Toprak Razgatlioglu. Con questa vittoria Martin balza in testa alla classifica iridata con 57 punti contro i 56 del team-mate Bezzecchi. Terzo Acosta con 49 punti, con Di Giannantonio quarto a quota 37, Ai Ogura quinto a 36 e Marc Marquez sesto con 34 punti.

Sotto l’ordine di arrivo rivisto dopo la penalità inflitta a Pedro Acosta, con Bastianini che diventa terzo.

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