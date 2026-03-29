MotoGP | GP Austin: penalità ad Acosta, Bastianini sale sul podio
Il #37 della KTM è stato trovato con pressione degli pneumatici inferiore ai parametri consigliati da Michelin
A distanza di quasi due ore dalla fine della Sprint Race di Austin, arriva la conferma della penalità per Pedro Acosta, che non ha rispettato la regola sulla pressione delle gomme.
Il comunicato dello Steward Panel recita: Il 28 marzo 2026, durante la Sprint MotoGP del RED BULL GRAND PRIX OF THE UNITED STATES, Acosta è stato trovato con pressioni degli pneumatici inferiori ai parametri consigliati dal Fornitore Ufficiale. Ciò contravviene all’Articolo 2.4.4.9 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix.
Per le ragioni sopra indicate, il FIM MotoGP Stewards Panel ha imposto una penalità di 8 secondi da aggiungere ai risultati della Sprint MotoGP del RED BULL GRAND PRIX OF THE UNITED STATES, in accordo con l’Articolo 3.2.1 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix (in conformità con gli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3).
Seguendo il Penalty Protocol – MotoGP Tyre Pressure emesso ai team, la penalità appropriata in questo caso è una penalità di 8 secondi da aggiungere ai tuoi risultati di gara.
Il terzo posto di Acosta viene quindi preso da Enea Bastianini (nella foto, ndr), mentre il #37 della KTM finisce da terzo a ottavo.
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