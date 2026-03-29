MotoGP

MotoGP | GP Austin: penalità ad Acosta, Bastianini sale sul podio

Il #37 della KTM è stato trovato con pressione degli pneumatici inferiore ai parametri consigliati da Michelin

di Alessio Brunori29 Marzo, 2026
MotoGP | GP Austin: penalità ad Acosta, Bastianini sale sul podio MotoGP | GP Austin: penalità ad Acosta, Bastianini sale sul podio

A distanza di quasi due ore dalla fine della Sprint Race di Austin, arriva la conferma della penalità per Pedro Acosta, che non ha rispettato la regola sulla pressione delle gomme.

Il comunicato dello Steward Panel recita: Il 28 marzo 2026, durante la Sprint MotoGP del RED BULL GRAND PRIX OF THE UNITED STATES, Acosta è stato trovato con pressioni degli pneumatici inferiori ai parametri consigliati dal Fornitore Ufficiale. Ciò contravviene all’Articolo 2.4.4.9 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix.

Per le ragioni sopra indicate, il FIM MotoGP Stewards Panel ha imposto una penalità di 8 secondi da aggiungere ai risultati della Sprint MotoGP del RED BULL GRAND PRIX OF THE UNITED STATES, in accordo con l’Articolo 3.2.1 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix (in conformità con gli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3).

Seguendo il Penalty Protocol – MotoGP Tyre Pressure emesso ai team, la penalità appropriata in questo caso è una penalità di 8 secondi da aggiungere ai tuoi risultati di gara.

Il terzo posto di Acosta viene quindi preso da Enea Bastianini (nella foto, ndr), mentre il #37 della KTM finisce da terzo a ottavo.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-goiania-gp-brasile-2026-00037.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00024.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00027.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00003.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00001.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00008.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00021.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00005.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00022.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00014.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00017.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00033.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news