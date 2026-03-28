MotoGP | GP Austin Sprint Race, Bagnaia: “Ho dato il massimo”

Pecco Bagnaia ha sognato il ritorno alla vittoria in quel di Austin, ma è stato beffato proprio all’ultimo giro da Jorge Martin, con il piemontese della Ducati che porta quindi a casa un secondo posto comunque prezioso.

Bagnaia non ha potuto replicare al pilota dell’Aprilia visto che quest’ultimo aveva scelto una gomma media a differenza di tutti i suoi avversari, scelta che alla fine ha pagato.

Bagnaia pensa di aver comunque fatto la scelta giusta dando poi il massimo, ritornando sul podio di una Sprint sfiorando la vittoria. Ecco cosa ha detto il tre volte iridato ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP degli Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Sono contento, ho fatto la scelta più giusta secondo noi, Martin ha azzardato la media. Ho dato il massimo, forse troppo ai primi giri, ma sono contento, abbiamo fatto molto bene fino a qui. Questo percorso è iniziato dai test, purtroppo nelle due gare ho sempre sbagliato i time-attack, la moto spinge in ingresso e non è facile da fermare. Qui abbiamo fatto passi avanti ma non per lottare per la pole, c’è un fattore gomma posteriore che ci viene più incontro. E’ un lavoro che va avanti dai primi test, le gare prima sono state complicate per il fatto che sono partito dietro. Sorpasso di Martin? Era imparabile, ho provato a frenare più forte che potevo il primo pezzo per proteggermi, non pensavo che si sarebbe buttato dentro alla 12, ma va bene così. Questo risultato da molta motivazione, mancavano ‘Diggia’ (Di Giannantonio) e Marc (Marquez) ma il podio era alla nostra portata soprattutto dopo i primi giri. Domani la gara sarà tosta e farà tanto caldo, gestione gomme sarà importante.”

La Sprint di Austin ha confermato un Bagnaia finalmente competitivo, capace di giocarsi la vittoria fino all’ultima curva. Il secondo posto, pur lasciando un pizzico di amaro in bocca, rappresenta un risultato fondamentale per ritrovare fiducia dopo un avvio di stagione complicato. La GP 26 ha mostrato un comportamento più prevedibile rispetto alle prime due gare, e il lavoro svolto dal team nelle settimane precedenti sembra aver dato i primi frutti.

Il tema gomme è stato centrale. Bagnaia ha optato per la soft, come la maggior parte dei piloti, mentre Martin ha rischiato con la media posteriore. Una scelta che inizialmente sembrava penalizzante per lo spagnolo, ma che nel finale ha fatto la differenza. La soft ha garantito a Bagnaia un ottimo spunto nei primi giri, permettendogli di costruire un ritmo solido, ma il degrado nel finale ha aperto la porta all’attacco decisivo dell’Aprilia.

La gara di domani si preannuncia molto diversa dalla Sprint. Le temperature saranno più alte e la gestione delle gomme diventerà un fattore decisivo. Bagnaia lo sa bene: partire nelle prime file e mantenere un ritmo costante sarà fondamentale per puntare al podio.

Foto: Michelin

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