MotoGP | GP Austin: penalità per Bezzecchi e Marini [VIDEO]

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono stati penalizzati di due posizioni da scontare nel Gran Premio degli Stati Uniti di domenica 29 marzo a causa di un impeding.

I due avrebbero rallentato Marc Marquez durante un giro veloce del nove volte iridato e alla fine è arrivata la penalità.

L’impeding si verifica quando un pilota ne ostacola un altro durante le qualifiche o anche le prove libere, specialmente in giri lanciati, causando potenziali rischi.

In dubbio c’erano anche altri due impeding, il primo riguardava proprio Marc Marquez, che questa volta avrebbe rallentato il nostro Enea Bastianini e l’altro di Ai Ogura che avrebbe rallentato il nostro Pecco Bagnaia. In questi due casi non sono stati presi provvedimenti. Nel video sopra riportato tutti gli episodi.





5/5 - (2 votes)