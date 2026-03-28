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Moto2 | Gp Stati Uniti: Alonso pole da record, Vietti è quinto

Prima partenza al "palo" per il pilota madrileno del Team Aspar, in prima fila Barry Baltus e Alonso Lopez

di Alessio Brunori28 Marzo, 2026
Moto2 | Gp Stati Uniti: Alonso pole da record, Vietti è quinto Moto2 | Gp Stati Uniti: Alonso pole da record, Vietti è quinto

Moto2 GP Stati Uniti – David Alonso ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti classe Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma ad Austin, Texas.

Il pilota del Team Aspar ha fatto segnare il nuovo record della pista statunitense, 2:05.203, crono che gli ha permesso di precedere di 0.144s Barry Baltus (Fantic Racing) e di 0.160s Alonso Lopez (Gresini Racing).

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Angel Piqueras (QJMOTOR – GALFER – MSI), che ha preceduto il nostro Celestino Vietti (HDR SpeedRS Team) e Senna Agius (Intact GP).

Alex Escrig su Forward ha ottenuto il settimo tempo e condividerà la terza fila con Izan Guevara (Pramac Racing) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Quarta fila per Manuel Gonzalez (Intact GP), decimo, e per i piloti OnlyFans American Racing Team, Joe Roberts e Filip Salac.

Tony Arbolino (Fantic Racing) ha chiuso 14esimo, mentre il leader della classifica iridata Daniel Holgado (Aspar) è solamente 16esimo. Non aveva passato la Q1 Dennis Foggia (HDR SpeedRS Team) che partirà 27esimo.

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moto2 Qualifica 2 Austin - GP Americhe - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 2:05.203
2 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing 2:05.347 +0.144
3 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 2:05.363 +0.160
4 36 Angel Piqueras Qjmotor - Galfer - Msi 2:05.454 +0.251
5 13 Celestino Vietti Hdr Speedrs Team 2:05.500 +0.297
6 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:05.524 +0.321
7 11 Alex Escrig Klint Racing Team 2:05.535 +0.332
8 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 2:05.569 +0.366
9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 2:05.596 +0.393
10 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:05.803 +0.600
11 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 2:05.978 +0.775
12 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 2:05.979 +0.776
13 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team 2:06.147 +0.944
14 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 2:06.240 +1.037
15 17 David Munoz Italtrans Racing Team 2:06.284 +1.081
16 96 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 2:06.472 +1.269
17 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 2:06.583 +1.380

Austin - GP Americhe - Risultati Qualifica 2

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