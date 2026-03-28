Moto2 | Gp Stati Uniti: Alonso pole da record, Vietti è quinto

Moto2 GP Stati Uniti – David Alonso ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti classe Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma ad Austin, Texas.

Il pilota del Team Aspar ha fatto segnare il nuovo record della pista statunitense, 2:05.203, crono che gli ha permesso di precedere di 0.144s Barry Baltus (Fantic Racing) e di 0.160s Alonso Lopez (Gresini Racing).

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Angel Piqueras (QJMOTOR – GALFER – MSI), che ha preceduto il nostro Celestino Vietti (HDR SpeedRS Team) e Senna Agius (Intact GP).

Alex Escrig su Forward ha ottenuto il settimo tempo e condividerà la terza fila con Izan Guevara (Pramac Racing) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Quarta fila per Manuel Gonzalez (Intact GP), decimo, e per i piloti OnlyFans American Racing Team, Joe Roberts e Filip Salac.

Tony Arbolino (Fantic Racing) ha chiuso 14esimo, mentre il leader della classifica iridata Daniel Holgado (Aspar) è solamente 16esimo. Non aveva passato la Q1 Dennis Foggia (HDR SpeedRS Team) che partirà 27esimo.

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