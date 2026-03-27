MotoGP | GP Austin: Maverick Vinales si ritira dopo le FP1

Inizia nel peggiore dei modi la stagione 2026 di Maverick Vinales, che dopo un inverno passato ad allenarsi senza sosta, è stato costretto ad abbandonare il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota del Team Tech3 ha accusato problemi alla spalla sinistra operata dopo il brutto high-side avvenuto al Sachsenring durante la scorsa stagione, un infortunio che sembrava superato e che invece lo obbliga ancora a fermarsi.

Il pilota di Figueres ha avvertito dolore e limitazione di forza alla spalla sinistra e, a seguito di accertamenti effettuati all’inizio di questa settimana, è emerso che una vite impiantata dopo l’infortunio subito al Sachsenring lo scorso anno si è spostata.

Ora tornerà in Europa per sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico per rimuovere la vite, con l’obiettivo di essere in grado di tornare in pista per il Gran Premio di Spagna che si correrà a Jerez.

Dopo un 2025 complicato, segnato da alti e bassi, il 2026 avrebbe dovuto essere l’anno della ripartenza, con un progetto tecnico più maturo e un Maverick determinato a tornare protagonista. L’infortunio, però, ha nuovamente rallentato i suoi piani.

Il problema alla spalla sinistra, che sembrava ormai alle spalle, si è ripresentato nel momento meno opportuno. La scoperta dello spostamento della vite impiantata dopo la caduta del Sachsenring ha costretto il pilota a fermarsi immediatamente, evitando rischi maggiori. Una situazione che ha sorpreso anche lo staff medico, considerando che Viñales aveva completato senza particolari problemi sia i test invernali sia le prime due gare della stagione.

Il rientro in Europa per l’intervento chirurgico è una scelta obbligata ma strategica: intervenire subito permette di evitare complicazioni e di programmare un recupero più rapido. L’obiettivo dichiarato è quello di tornare in pista a Jerez, un tracciato che Maverick conosce bene e dove, in passato, ha ottenuto risultati importanti. Tuttavia, molto dipenderà dalla risposta del fisico e dalla capacità di recuperare mobilità e forza nella spalla in tempi brevi.