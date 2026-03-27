MotoGP | GP Austin: la caduta di Marc Marquez nelle FP1 [VIDEO]

Brutta caduta per Marc Marquez durante le Free Practice 1 del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al COTA di Austin.

Come si può vedere dal video il nove volte iridato ha perso prima il posteriore e poi l’anteriore della sua Desmosedici alla curva 10, uno dei punti più veloci del tracciato.

La scivolata è stata molto lunga e il #93 della “Rossa” è finito dentro l’air-fence, facendo prendere un bello spavento al box dove c’era anche suo papà Julià.

Nella scivolata ha riportato abrasioni al braccio destro e alla mano sinistra. Una volta rialzatosi è tornato ai box in sella allo scooter guidato dal coach Manuel Poggiali e poi è stato medicato. Nella caduta si era aperto anche l’air-bag e una volta cambiata la tuta è tornato in pista chiudendo quarto.

Non l’inizio migliore per Marquez, che ricordiamo ad Austin vanta sette vittorie, di cui sei di fila dal 2013 (anno del debutto in MotoGP, ndr) al 2018.





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