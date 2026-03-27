MotoGP | Gp Austin: a Marquez le pre-qualifiche, cinque italiani in Q2

MotoGP Pre-qualifiche GP Stati Uniti – Riscatto di Marc Marquez al COTA, Circuit of The Americas, tracciato che ospita questo weekend il Gran Premio degli Stati Uniti, terza tappa della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato dopo lo spavento delle FP1 (aveva poi chiuso quarto, ndr) ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche con i crono di 2:00.927, vicino al record della pista appartenente a Maverick Vinales, che nel 2024 aveva girato in 2’00.864.

Il #93 della Ducati ha preceduto l’ottimo Ai Ogura, che in sella all’Aprilia RS-GP26 del Trackhouse MotoGP Team ha girato in 2:00.980s a soli 0.053s dallo spagnolo.

Si conferma competitivo Fabio Di Giannantonio, che reduce dal podio di Goiania, dove aveva chiuso proprio davanti a Marquez, è terzo a 0.187s. Il pilota del VR4 Racing Team, uno dei tanti piloti scivolati in questa sessione, è davanti all’Aprilia del leader del Mondiale Marco Bezzecchi.

Il “Bez” che ha fatto segnare il best-lap personale di 2:01.127 ha messo la sua Aprilia RS-GP26 davanti alla Ducati Factory del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e alla migliore delle KTM, la RC16 di Pedro Acosta, sesto a 0.323s dalla vetta.

Settimo tempo per Jorge Martin, che piazza la seconda Aprilia Factory davanti alla Ducati Factory di Pecco Bagnaia, che solo nel finale del turno è riuscito a risalire guadagnandosi l’accesso diretto alla Q2.

Il pilota di Chivasso ha preceduto i connazionali Luca Marini (Honda HRC Castrol) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), con il pesarese e il riminese protagonisti di una bella sessione. Sorprende soprattutto Bastianini, che dopo un avvio difficile di stagione, accede direttamente alla Q2 in una pista dove è sempre andato forte.

Cinque italiani direttamente in Q2 quindi, Di Giannantonio, Bezzecchi, Bagnaia e i sopracitati Marini e Bastianini. Solo Franco Morbidelli dovrà passare dalla Q1, dove troverà una concorrenza agguerrita.

Su tutti Joan Mir, che ha perso la Q2 per soli 0.032s con il pilota della Honda che dovrà fare i conti anche con Fermin Aldeguer, che ha chiuso 12esimo, Raul Fernandez, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Jack Miller, Diogo Moreira, Toprak Razgatlioglu, Brad Binder e Alex Rins.

Da segnalare le cadute tutte senza conseguenze di Martin, Di Giannantonio, Bastianini, Morbidelli, Acosta, Ogura, Razgatlioglu, Alex Marquez e Binder.

Assente per tutto il resto del weekend Maverick Vinales, che si è ritirato dopo le FP1 a causa di un problema alla spalla operata dopo l’high-side del Sachsenring della scorsa stagione.

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