SBK | Gp Portimao FP: Sam Lowes al comando nelle prove libere davanti a Bulega e Montella

Portimão: le due sessioni di prove libere in programma hanno completato la prima giornata del secondo round del WorldSBK. A farla da padrone sono state le Ducati, che si sono posizionate nelle prime tre posizioni con un’ottima prova di Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), che a tre minuti dalla fine si è preso la pole provvisoria in 1’39.941, infrangendo così la barriera del 1’40.

Veloce come sempre, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), ha stampato il secondo tempo di 1’40.188, inseguito dal connazionale Yari Montella del team Barni Spark Racing, terzo in 1’40.351. Tre Panigale V4R di tre team diversi nella prima fila virtuale a precedere un solido Alex Lowes con la prima delle due bimota by Kawasaki Racing Team, che scivolato all’inizio delle FP2, è andato più veloce nella sessione mattutina, segnando il quarto tempo assoluto di 1’40.442. Anche Iker Lecuona (1’40.458), con l’altra Ducati di Aruba.it e Álvaro Bautista (1’40.476), compagno di Montella nel Barni Spark Racing sono scivolati, ma sul finale si sono piazzati rispettivamente quinto e sesto, entrambi ad un soffio dal britannico.

Con tanta Italia davanti, dove spicca soprattutto Ducati, ecco avvicinarsi Axel Bassani che ha ottenuto il settimo tempo di 1’40.564, mettendo la sua bimota KB998 rimini davanti alla potente BMW dell’idolo di casa Miguel Oliveira (1’40.685), fermo in ottava posizione e tallonato da Lorenzo Baldassarri sulla Ducati del Team Goeleven, che conferma un inizio in crescita e la nona posizione in 1’40.758. Meglio anche Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che porta la prima Yamaha del gruppo in decima posizione in 1’40.804, seguito dal compagno di marca Remi Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), con l’undicesimo riferimento di 1’40.879.

Oltre la metà dello schieramento provvisorio troviamo l’unica Kawasaki pilotata dal texano Garret Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) che con l’1’40.951 precede Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) a soli undici centesimi. Tarran Mackenzie del MGM Optical Express Racing non è andato oltre al quattordicesimo tempo, rivivendo una classifica da BSB davanti all’inglese Tom Bridewell (1’41.103), wild card a Portimão con al Ducati del team Superbike Advocates.

Più indietro troviamo Andrea Locatelli che ha faticato a confezionare il sedicesimo tempo (1’41.442) e Alberto Surra, meno brillante e in diciassettesima posizione in 1’41.565. Difficile inizio per i piloti di Honda HRC, caduti entrambi, con Jonathan Rea (1’41.578) diciottesimo e Somkiat Chantra (1’41.921) ventesimo. In mezzo ai due dell’Ala, Stefano Manzi continua il suo percorso con la Yamaha del team GYTR GRT e non scende oltre la diciannovesima prestazione di 1’41.766. Chiudono in fondo alla classifica dei tempi i piloti di Motoxracing WorldSBK Team Bahattin Sofuoğlu (1’42.423) e Mattia Rato (1’42.547).

Record Ufficiali Portimão WorldSBK

Best lap: Toprak Razgatlioğlu, BMW, 1:39.091 (2025)

Fastest race lap: Toprak Razgatlioğlu, BMW, 1:40.351 (2025)

Superbike Gp Portimão Combinata FP Top Six- I tempi finali

1. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 1’39.941s

2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.247s

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.410s

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.501s

5. Iker Lecuona (Barni Spark Racing Team) +0.517s

6. Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.535s

Gli orari della Superbike 2026 a Portimão

Sab 28 MAR POR ITA Dom 29 MAR POR ITA

FP3 09:40 10:40 WUP 09:15 10:15

Superpole 11:15 12:15 Superpole Race 11:10 12:10

RACE 1 15:30 16:30 RACE 2 15:30 16:30