MotoGP | Gp Austin: Di Giannantonio, pole da record, Bezzecchi è secondo

MotoGP Qualifiche GP Stati Uniti – Uno strepitoso Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della MotoGP 2026, in programma al COTA di Austin.

Il pilota del VR46 Racing Team ha portato la Ducati Desmosedici GP 26 del Team di Valentino Rossi davanti a tutti con il crono di 2:00.136, nuovo record del Circuit of The Americas, battuto di quasi tre decimi quello che apparteneva a Maverick Vinales, con quest’ultimo ricordiamo ritiratosi dopo le FP1 a causa di un problema alla spalla già operata dopo il Sachsenring 2025.

Per la Ducati è la pole #118, quinta ad Austin, mentre per “Diggia” è la seconda consecutiva dopo quella del Brasile, la terza in Top Class.

In prima fila con Di Giannantonio partiranno il leader della classifica iridata Marco Bezzecchi su Aprilia RS-GP26 Factory e un grande Pedro Acosta, ancora una volta unico pilota KTM in vetta. Bezzecchi ed Acosta sono staccati rispettivamente di 0.193s e 0.349s.

Pecco Bagnaia aprirà la seconda fila. Il piemontese della Ducati è riuscito a risalire la china a fine sessione, portando la Desmosedici GP26 ufficiale a girare in 2:00.563, piazzandosi davanti ad un ottimo Joan Mir, che passato dalla Q1 ha portato la sua Honda RC213V Factory davanti al nove volte iridato Marc Marquez, Ducati Factory.

Lo spagnolo della “Rossa” si è lamentato in pista per essersi trovato davanti piloti più lenti nel giro “buono”, tra cui i nostri Bezzecchi e Marini.

Terza fila per Jorge Martin, che in sella alla seconda Aprilia Factory si è messo davanti alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e al sopracitato Luca Marini, con il pesarese nono a 0.755s dalla vetta.

Fermin Aldeguer in sella alla seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha chiuso decimo e condividerà la quarta fila con Ai Ogura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team) e con il nostro Enea Bastianini, KTM Tech3.

Non ha passato la Q2 tra gli altri il nostro Franco Morbidelli, che in sella alla seconda Ducati del VR46 Racing Team (non l’ultima evoluzione della Desmosedici, ndr) ha chiuso 20esimo.

Davanti all’italo-brasiliano Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) 13esimo, il rookie Honda LCR Diogo Moreira, 14esimo, Johann Zarco (Honda LCR), 15esimo, Fabio Quartararo (Yamaha Factory), 16esimo, il rookie Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) 17esimo, Brad Binder (KTM Factory) 18esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac) 19esimo, mentre Alex Rins (Yamaha Factory) ha chiuso buon ultimo a 1.389s dalla vetta.

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