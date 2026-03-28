SBK | Gp Portimão Gara 1: Doppietta Ducati, Bulega vince Gara1 davanti al compagno Lecuona

Portimão: si conclude con una doppietta Ducati gara 1 del WorldSBK a Portimão, con Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che dopo la Superpole, domina anche la corsa senza nulla lasciare agli avversari. In primis il suo compagno di scuderia Iker Lecuona, che pur con lo stesso ritmo dell’italiano, non ha potuto fare altro che conquiestare un meritatissimo secondo posto. Eccellente anche Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), alla prima stagione nelle derivate di serie, che davanti al suo pubblico porta sul podio la BMW ufficiale, lottando fino all’ultimo per questo terzo posto.

Se per il primo posto non c’è stata storia, nelle seconde file si sono susseguite accese bagarre con Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) quarto, in vantaggio sul fratello Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), quinto nella sfida di famiglia. Sesto posto per un concreto Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che si è ben difeso dagli attacchi dell’arrembante Garret Gerloff (Kawasaki worldSBK Team), che con il settimo posto ci ricorda ancora una volta di essere l’unica Kawasaki in pista. Ottavo Axel Bassani sull’altra Bimota, che nelle prove aveva sofferto un po’ la velocità degli avversari, ma che in gara si è ripreso, rimontando a suon di sportellate con piloti davanti e dietro. Nono posto per Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che ha commesso un errore in staccata, perdendo molto terreno, ma si è prodotto in un bel recupero su Danilo Petrucci, decimo al traguardo con la seconda BMW.

Undicesimo posto per Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che non ha mollato di un millimetro il gruppo dei corridori davanti a lui, sbloccando l’empasse centrale della corsa con un paio di sorpassi. Dodicesimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), davanti a Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Tarran Mackenzie con la Ducati di MGM Optical Express Racing. Il debuttantissimo Alberto Surra conquista un punto per il team Motocorsa con il quindicesimo posto, mentre rimangono fuori dalla score zone Yari Montella (Barni Spark Racing Team), caduto al quinto giro mentre lottava per il podio e risalito in sella con gravoso ritardo, mentre Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), si è classificato diciassettesimo davanti alle Honda HRC, per nulla competitive. Laddove Jonathan Rea non ha nulla da dimostrare al mondo, si è comunque accontentato di giungere dietro a Somkiat Chantra, suo compagno di squadra rientrante da infortunio. Chiudono in fondo al gruppo i due di Motoxracing nella stessa formazione delle qualifiche con Bahattin Sofuoğlu che precede Mattia Rato. Non classificati Tom Bridewell (Superbike Advocates), caduto senza conseguenze nel corso del settimo giro.

Superbike Gp Portimão Gara 1 Top Six:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

6. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha)

Gli orari della Superbike 2026 a Portimão

Dom 29 MAR POR ITA

WUP 09:15 10:15

Superpole Race 11:10 12:10

RACE 1 15:30 16:30