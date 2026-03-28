MotoGP | GP Austin 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Stati Uniti MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il COTA, Circuit of The Americas, dove a partire dalle 16:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marc Marquez che aveva preceduto Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per Marco Bezzecchi, che aveva preceduto Alex Marquez e Pedro Acosta.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Luca Marini ed Enea Bastianini. Dei nostri il solo Franco Morbidelli sarà costretto a disputare la Q1.

Marc Marquez il più veloce delle pre-qualifiche di Austin

DIRETTA QUALIFICHE GP STATI UNITI DALLE 16:50

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group