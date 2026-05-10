MotoGP | Di Giannantonio, futuro in KTM

Fabio Di Giannantonio lascerà la Ducati a fine stagione per andare in KTM, dove troverà Alex Marquez, attuale pilota Ducati Gresini, queste le indiscrezioni dal paddock di Le Mans.

Il pilota romano e lo spagnolo formeranno quindi la formazione ufficiale del Team della casa di Mattighofen per il 2027, quando ci sarà una vera e propria rivoluzione in MotoGP. Riduzione di cilindrata ad 850cc, aerodinamica ridotta, niente abbassatori e pneumatici Pirelli.

Il pilota romano aveva fissato una deadline per ricevere un’offerta congrua dalla Ducati e dal VR46 Racing Team, che però sembra non sia arrivata. Da qui la decisione di accettare l’offerta della KTM, allettante dal punto di vista economico ma anche da quello tecnico, visto che sarà nel Team Factory.

Il posto di Di Giannantonio potrebbe essere preso da Nicolò Bulega, attuale pilota Ducati Superbike e vero dominatore della stagione con record su record battuti e da questa stagione tester della Ducati 850cc che debutterà il prossimo anno.

Il posto in VR46 accanto ad Aldeguer potrebbe però essere preso anche da Luca Marini, che se non dovesse rinnovare con la Honda e non trovasse altre sistemazioni, avrebbe un posto nel Team di Valentino Rossi.

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