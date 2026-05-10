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MotoGP | GP Le Mans Gara: la caduta di Bagnaia [VIDEO]

Il pilota della Ducati è scivolato nel corso del 16esimo giro del Gran Premio di Francia

di Alessio Brunori10 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans Gara: la caduta di Bagnaia [VIDEO] MotoGP | GP Le Mans Gara: la caduta di Bagnaia [VIDEO]

Pecco Bagnaia ha concluso in anticipo il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026 disputato sullo storico tracciato di Le Mans.

Il pilota della Ducati è caduto mentre era in seconda posizione, l’avantreno della sua Desmosedici GP 26 lo ha “lasciato” senza lasciare modo al #63 di recuperare. Il tre volte iridato ha parlato di problema tecnico già vissuto ne weekend di Jerez.

La scivolata è arrivata nel corso del 16° giro, come detto mentre si trovava in 2° posizione, ha perso l’anteriore della sua GP 26 nella chicane della 3-4 ed è stato costretto a ritirarsi.

“Abbiamo avuto un piccolo inconveniente e, giro dopo giro, stavo perdendo confidenza sull’anteriore. Nessun errore umano e può succedere: è lo stesso problema dell’altra volta”, ha commentato su Sky riferendosi al ritiro di Jerez.


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