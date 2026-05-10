MotoGP | GP Le Mans Gara: la caduta di Bagnaia [VIDEO]
Il pilota della Ducati è scivolato nel corso del 16esimo giro del Gran Premio di Francia
Pecco Bagnaia ha concluso in anticipo il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026 disputato sullo storico tracciato di Le Mans.
Il pilota della Ducati è caduto mentre era in seconda posizione, l’avantreno della sua Desmosedici GP 26 lo ha “lasciato” senza lasciare modo al #63 di recuperare. Il tre volte iridato ha parlato di problema tecnico già vissuto ne weekend di Jerez.
La scivolata è arrivata nel corso del 16° giro, come detto mentre si trovava in 2° posizione, ha perso l’anteriore della sua GP 26 nella chicane della 3-4 ed è stato costretto a ritirarsi.
“Abbiamo avuto un piccolo inconveniente e, giro dopo giro, stavo perdendo confidenza sull’anteriore. Nessun errore umano e può succedere: è lo stesso problema dell’altra volta”, ha commentato su Sky riferendosi al ritiro di Jerez.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login