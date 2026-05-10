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MotoGP | GP Le Mans Gara, Acosta: “Dobbiamo migliorare, ma è stato un bel weekend”

Quinto posto per il pilota della KTM nel quinto appuntamento del Motomondiale 2026

di Alessio Brunori10 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans Gara, Acosta: “Dobbiamo migliorare, ma è stato un bel weekend” MotoGP | GP Le Mans Gara, Acosta: “Dobbiamo migliorare, ma è stato un bel weekend”

Dopo il quarto posto ottenuto nella Sprint Race, Pedro Acosta ha chiuso al quinto posto la gara domenicale del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota della KTM ha corso una gara combattiva, dopo una nella partenza è stato per molto giri tra i primi tre, per poi dover rallentare il passo dopo metà gara, visto che la sua RC16 sembra consumare più della concorrenza gli pneumatici.

Un weekend che il pilota di Mazarron ha definito positivo, ecco cosa ha detto a fine giornata in attesa della gara di casa a Barcellona, in programma il prossimo weekend.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Non abbiamo gestito le gomme come gli altri. È chiaro che dobbiamo migliorare alcune cose, ma sono felice per il mio miglior weekend finora a Le Mans. Sono soddisfatto anche della mia partenza; È stato davvero bello, e anche i primi 10-12 giri. Nei secondi dieci, la parte posteriore si è abbassata. Sembra che la moto sia migliore di quella che avevamo a Jerez e sono felice di essere di nuovo vicino ai migliori.”

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