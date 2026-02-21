MotoGP

MotoGP | Test Buriram Day 1, Quartararo: “Yamaha deve migliorare un tutto”

Gesti di frustrazione per il francese della casa di Iwata durante il Day 1 thailandese

di Alessio Brunori21 Febbraio, 2026
MotoGP | Test Buriram Day 1, Quartararo: “Yamaha deve migliorare un tutto” MotoGP | Test Buriram Day 1, Quartararo: “Yamaha deve migliorare un tutto”

E’ un Fabio Quartararo sconsolato quello che ha parlato al termine della prima giornata di test a Buriram, tracciato che ospiterà la prima gara della MotoGP 2026.

La Yamaha fatica con il nuovo progetto V4 e il distacco dalla vetta sta diventando un vero e proprio problema per la casa di Iwata. Il francese è sedicesimo nella combinata ad oltre un secondo dalla vetta.

“El Diablo” che a Sepang era caduto ripotando escoriazioni al braccio sinistro e una frattura al dito e che aveva dovuto saltare il Day 2 e Day 3 malese ha così commentato.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Buriram Day 1 MotoGP 2026

“Sto abbastanza bene fisicamente, abbiamo avuto una giornata lunga ed abbiamo lavorato e speriamo di migliorare domani. La cosa importante era vedere come rispondeva il fisico ed è andata bene. La Yamaha deve migliorare in tutto, vedremo.”

Durante la giornata si è anche lasciato andare ad un gesto frustrazione

Foto: Valter Magatti

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00070motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00029motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00038motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00001motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00019motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00091motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00092motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00043motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00011motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00022motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00041motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00033

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news