MotoGP | Test Buriram Day 1, Quartararo: “Yamaha deve migliorare un tutto”

E’ un Fabio Quartararo sconsolato quello che ha parlato al termine della prima giornata di test a Buriram, tracciato che ospiterà la prima gara della MotoGP 2026.

La Yamaha fatica con il nuovo progetto V4 e il distacco dalla vetta sta diventando un vero e proprio problema per la casa di Iwata. Il francese è sedicesimo nella combinata ad oltre un secondo dalla vetta.

“El Diablo” che a Sepang era caduto ripotando escoriazioni al braccio sinistro e una frattura al dito e che aveva dovuto saltare il Day 2 e Day 3 malese ha così commentato.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Buriram Day 1 MotoGP 2026

“Sto abbastanza bene fisicamente, abbiamo avuto una giornata lunga ed abbiamo lavorato e speriamo di migliorare domani. La cosa importante era vedere come rispondeva il fisico ed è andata bene. La Yamaha deve migliorare in tutto, vedremo.”

Durante la giornata si è anche lasciato andare ad un gesto frustrazione

#MotoGP #BuriramTest #Motorionline 😤La frustrazione di Fabio Quartararo durante il turno di questa mattina. Il francese è sedicesimo nella combinata. Il divorzio da Yamaha è sempre più vicino… SEGUI QUI LA DIRETTA DEI TEST 👇https://t.co/9WvL7jCOZv pic.twitter.com/asCmnVCJGg — MotoGrandPrix (@motograndprixit) February 21, 2026

Foto: Valter Magatti