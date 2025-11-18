MotoGP | Test Valencia, Quartararo: “Troppo presto per dare un verdetto”

Test MotoGP Valencia Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha concluso la giornata di test IRTA MotoGP sul circuito Ricardo Tormo con il quindicesimo tempo. Il pilota francese, per quanto abbia ammesso di apprezzare il motore V4, non si è detto ancora completamente soddisfatto ed ha sottolineato che è ancora troppo presto per trarre una conclusione. Domani Yamaha scenderà in pista per un’altra giornata di test privati, come previsto dalle concessioni. Ecco le dichiarazioni del “Diablo” a Sky Sport:

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Test MotoGP Valencia

“Non abbiamo girato questa mattina per il tempo, questo pomeriggio abbiamo girato di più. Abbiamo lavorato sul setup della moto, non abbiamo ancora la nostra base, menomale che domani abbiamo ancora un giorno e possiamo vedere di più. Lo stile di guida è completamente diverso ma mi piace andare con il V4. Non voglio pensare né negativo, né positivo, voglio lavorare bene che è la cosa più importante che vogliamo fare adesso. Futuro? Ho bisogno di vedere come stiamo andando, non cambierà qualcosa subito, dobbiamo lavorare bene e dire esattamente i punti dove gli ingegneri devono lavorare. Per il futuro vedremo”



