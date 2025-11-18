MotoGP

MotoGP | Test Valencia, Bastianini: “Non ho potuto lavorare con il setup”

Il pilota riminese ha concluso in diciassettesima posizione

di Jessica Cortellazzi18 Novembre, 2025
Test MotoGP Valencia KTM Tech 3 – Enea Bastianini ha concluso la giornata di test IRTA MotoGP sul circuito di Valencia con il diciassettesimo tempo. A causa delle condizioni miste della pista è stato perso molto tempo e le ore rimanenti non sono bastate al pilota riminese per togliersi i dubbi sulla moto. Tutto rimandato ai test di Sepang che si disputeranno dal 3 al 5 febbraio 2026.

Dichiarazioni Enea Bastianini, Test MotoGP Valencia

“Speravo meglio, purtroppo abbiamo avuto solo 3 ore e mezzo a disposizione, abbiamo lavorato tanto per scegliere cose per il prossimo anno. Qualcosa ha funzionato bene, altre cose non erano a postissimo. La sella non era male ma dobbiamo lavorarci. Non ho potuto lavorare con il setup che per me era fondamentale, come tempi siamo rimasti lì. Non ho cavato tutti i miei dubbi su certe cose, abbiamo provato moto diverse. Non ho capito i pro e i contro di entrambe, l’unica cosa che ho capito è che la sella è più ergonomica. Sono più contento di aver chiuso questo 2025. Sicuramente chiudo questo 2025 sapendo cosa mi aspetta per il prossimo anno, avrei voluto chiudere più avanti. Sepang sarà un test fondamentale per me, dovrò lavorare molto bene e ottimizzare il massimo in quei tre giorni che abbiamo. Conosciamo meglio la moto e so meglio cosa dire al team per migliorare, rispetto all’anno scorso che era tutto nuovo”

Foto del nostro inviato: Alessio Brunori

