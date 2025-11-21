MotoGP | Acosta: “Ci manca mezzo secondo”

Test Valencia KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha chiuso i test di Valencia con sensazioni contrastanti ma con la consapevolezza di aver compiuto passi avanti importanti sul fronte aerodinamico.

Lo spagnolo della KTM ha lavorato su nuove soluzioni di carena e sella, trovando spunti incoraggianti in vista di Sepang, dove punta a guadagnare mezzo secondo.

Pur riconoscendo la forza di Ducati e l’ascesa di Aprilia, Acosta sottolinea la necessità di rendere la KTM più completa e costante, per trasformare la potenza in risultati concreti e consolidare la presenza sul podio in una stagione che si preannuncia tra le più combattute degli ultimi anni.

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Valencia KTM MotoGP 2025

“I giorni di test non mi piacciono per niente, ma credo sia stata una giornata produttiva per quanto poco si sia girato al mattino. Dobbiamo andar via contenti perché abbiamo fatto parecchie prove. Vediamo come usciranno le analisi. Io mi sono concentrato sulla parte aerodinamica, dopo aver perso tutta la mattina dovevamo focalizzarci su ciò che conta. Abbiamo provato due carene diverse e una nuova sella, che era abbastanza chiaro sarebbe andata bene. Non era il momento di spingere, ma è vero che l’ultima prova è andata piuttosto bene. Cosa mi aspetto a Sepang? Che sia mezzo secondo più veloce. Servono parecchie cose per arrivarci.”

Punto forte KTM MotoGP

“Sappiamo che abbiamo una frenata molto forte, una partenza molto forte, ma abbiamo bisogno di essere più consistenti in ogni gara e non avere quegli alti e bassi. Questo ci permetterà di essere più sul podio. È vero che in questo finale di anno lo abbiamo ottenuto.”

Livello avversari KTM MotoGP

“Sicuramente l’anno prossimo mi aspetto che il livello salga un po’ di più perché quest’anno già si è girato molto veloce. Le Ducati sono molto forti e Aprilia ha fatto un passo avanti molto importante con Bezzecchi e Raul Fernández e anche Martin arriveranno. Quindi, credo che l’anno prossimo sarà molto competitivo. Bisogna incastrare tutto molto bene.”

Foto: Valter Magatti

