MotoGP | Test Misano, Marquez: “2024 Vs 2025? Basta adattarsi”

Test Misano Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez è tornato in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la giornata di test IRTA della MotoGP.

L’otto volte iridato ha affrontato i test post-gara concentrandosi su dettagli in ottica test Valencia. Ha provato forcelloni da confrontare e carene da valutare, mettendo sotto la lente il pacchetto aerodinamico, cercando risposte che vadano oltre il cronometro.

Marquez ha trovato equilibrio tra velocità in curva e stabilità in frenata, girando in 1:31 con entrambe le configurazioni aerodinamiche, 2024 e 2025.

Lo sguardo è già rivolto a Malesia e Mandalika, quest’ultimo un tracciato ostico dove il #93 vorrebbe finalmente chiudere una gara e magari, salire sul podio. Con il prossimo appuntamento in Giappone, si avvicina la possibilità di aggiudicarsi il Titolo, ma il ‘Mood’ sarà lo stesso di tutta la stagione.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Misano MotoGP 2025

“Ci siamo concentrati un po’ per provare diversi forcelloni e riprovare il pacchetto aerodinamico: quello che abbiamo usato nella prima parte della stagione e quello dell’ultima parte, solo per cercare di capire bene la direzione da prendere per i test di Valencia mentre il dispositivo posteriore era lo stesso. Era un test per Valencia, per capire bene quale direzione dobbiamo seguire per migliorare ancora un po’. È vero che oggi ci siamo concentrati di più sulla parte posteriore della moto che su quella anteriore, perché con il grip che avevamo oggi, molto alto, è difficile capire certe cose. Le prove più importanti le abbiamo fatte presto al mattino, quando la pista era più simile a quella del weekend di gara. Ho fatto lo stesso tempo con entrambe le carene, 2024 e 2025. Ho fatto 1:31 con tutti e due. Con un pacchetto sembra che abbiamo più velocità in curva, con l’altro più stabilità in frenata. Basta adattare il setup della moto. Entrambi funzionano bene.”

Dichiarazioni Marc Marquez Piste Malesia e Mandalika Test Misano MotoGP 2025

“Malesia e Mandalika al momento sono tra le piste più difficili. Vediamo se quest’anno possiamo lottare per la vittoria. Finora non ho mai finito una gara a Mandalika, quindi spero di finire la gara e magari salire sul podio.”

Dichiarazioni Marc Marquez Titolo In Giappone Test Misano MotoGP 2025

“Cercheremo di mantenere lo stesso ‘mood’ in Giappone. È difficile, perché il corpo sente che qualcosa sta arrivando. So che sarà dura la conferenza stampa di giovedì, dovrò rispondere sempre alle stesse domande, ma cercheremo di mantenere la stessa mentalità e soprattutto lo stesso livello: lottare per la vittoria, anche se il Titolo è in gioco. Non sarà facile chiudere a Motegi, perché Alex, come abbiamo visto, è veloce ovunque.”

Dichiarazioni Marc Marquez Stile Guida Test Misano MotoGP 2025

“Cambiare stile di guida è uno dei miei punti forti. Per esempio, in Catalogna ho fatto il giro veloce F1 al giro 391, e poi nel weekend non sono riuscito a migliorarlo. Ho questa capacità: con un setup diverso, uno stile diverso, riesco a trovare lo stesso tempo sul giro, sfruttando i miei punti forti e quelli della moto. È qualcosa di molto importante.”

Foto: Valter Magatti

