Il Team Aspar festeggia due Rookie e oltre 200 milioni di impressions sui social nel 2025

Jorge “Aspar” Martinez ha vissuto un’annata positiva con i suoi due Team della Moto3 e della Moto2, dove ha conquistato in entrambe le classi il Titolo di “Rookie of The Year” 2025.

Nella Moto3 ad aggiudicarselo Maximo Quiles, mentre nella Moto2 c’è stata la sorpresa Daniel Holgado, quando tutti si aspettavano come protagonista David Alonso, vincitore del Mondiale Moto3 2024.

I due, insieme a David Alonso, hanno accumulato sei vittorie e un totale di diciannove podi da rookie, numeri che promettono un promettente 2026. E anche se gli inizi non sono mai stati facili, a Silverstone, nella settima gara della stagione, abbiamo già scoperto il sapore del podio in Moto2 con David Alonso e del podio in Moto3 con Maximo Quiles.

Al Mugello, il giorno della prima vittoria del giovane spagnolo, abbiamo ottenuto il doppio podio del CFMOTO Aspar Team, con Dennis Foggia terzo, e in Austria Dani Holgado ha centrato il primo podio chiudendo secondo.

In precedenza, Jordi Torres e Kevin Zannoni avevano sorpreso tutti in Francia con un doppio podio per il Team Power Electronics Aspar, il che ha significato che, con Holgado, avevamo avuto tutta la nostra squadra di piloti sul podio in una stagione per la prima volta dal 2009.

Poi arrivò l’Ungheria e la doppia vittoria con Quiles e Alonso. O Catalogna e Giappone, con le vittorie indiscusse di Holgado. E podio dopo podio, weekend dopo weekend, i nostri piloti hanno finito per raggiungere i loro obiettivi: Holgado e Quiles sono stati rookie dell’anno in Moto2 e Moto3, con Alonso che ha lottato per il titolo fino alla penultima gara.

Prestazioni Social Team Aspar 2025

Sui social media, le attività del team hanno raccolto oltre 205 milioni di impression (562.000 al giorno in media), con più di 140 milioni di visualizzazioni video e un totale di 46 milioni di minuti di visualizzazione (l’equivalente di 90 anni di video continui dell’Aspar Team).

Il record è detenuto da un video di David Alonso che fatica a togliersi i tappi per le orecchie, con oltre 47 milioni di visualizzazioni su Instagram e 28 milioni su TikTok.

Su YouTube, continuiamo a scoprire cosa accade dietro le quinte con i nostri rider con la serie “Inside Aspar”, che ha già superato i 100 episodi da quando è iniziata nel 2021.

L’impatto della squadra è stato eccellente anche in televisione, con una valutazione economica della presenza dei marchi della squadra sul feed internazionale prodotto da Dorna per 87 milioni di euro, secondo lo studio fornito da Camaleonic Analytics alle diverse squadre del Campionato Mondiale.

Nel 2024 abbiamo vissuto un anno incredibile, con le quattordici vittorie di David Alonso in Moto3, che hanno portato il CFMOTO Aspar Team a una valutazione di 72,7 milioni di euro. Questa stagione la differenza l’ha fatta la Moto2, dove siamo passati da una valutazione di 39 milioni di euro a 53 milioni nel 2025.

Ma l’impatto del team non finisce qui: più di 700 notizie con immagini di uno dei piloti del CFMOTO Aspar Team dopo vittorie o podi, o da una delle 286 interviste che abbiamo rilasciato durante la stagione, incluse le 44 rilasciate da Dani Holgado e David Alonso sulla griglia di partenza, pochi minuti prima dell’inizio di una delle ventidue gare a cui abbiamo partecipato quest’anno.

