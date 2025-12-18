MotoGP | Paolo Simoncelli: “Per Liberty il motociclismo non esiste”

Paolo Simoncelli, “il babbo del Sic”, ha concesso un’intervista al “Corriere della Sera” nella quale ha affrontato diverse tematiche: dalla sua volontà di fermarsi, al nuovo arrivo di Liberty Media che ha complicato le cose mettendo in secondo piano lo sport a favore del mercato, passando poi per Marc Marquez, Pecco Bagnaia ed il suo “bimbo”, Marco che: “Dorme in camera sua, le sue ceneri sono lì”.

Dichiarazioni Paolo Simoncelli sul Liberty Media

“Penso che smetterò presto, questi americani (si riferisce a Liberty Media, ndr), mi hanno già rotto. Vogliono cambiare tutto, pare che non vada bene niente di quello che abbiamo costruito. Vogliono togliere i conteggi dei titoli vinti nelle classi inferiori, a favore di quelli della MotoGP. Vogliono cancellare la storia, Marco, i Gresini, Nieto…sparirebbero. I piloti a 18 anni hanno fisici da MotoGP e stile di vita di un Marquez, sono già influenzati dai manager. Ci fanno sentire inutili, per Liberty Media, il motociclismo non esiste. Vogliono lo spettacolo: che facciano un circo allora”

Dichiarazioni Paolo Simoncelli su Marc Marquez

“Sapevo che era il più forte. Corre e pensa come mio figlio, mi è sempre piaciuto. Non rinuncia mai, ci prova sempre. Se Marco non fosse morto, ci saremmo divertiti tanto. Pensa che sportellate!”

Dichiarazioni Paolo Simoncelli su Francesco Bagnaia

“Speriamo che si sia sistemato mentalmente. Non era pronto ad un compagno di squadra così forte. Viene dal gruppo di Valentino e a forza di ascoltare tutto quello che si dice lì, ha sottovalutato Marquez. Marc in pista è una bestia e lo ha messo in crisi”

Dichiarazioni Paolo Simoncelli sul figlio Marco

“Le ceneri di Marco sono in camera sua, dorme ancora lì. Non è cambiato niente. Non ho nessun rimpianto, il destino di Marco era questo ed io e mia moglie abbiamo fatto di tutto purché fosse felice. E’ morto mentre stava facendo una cosa che lo rendeva felice”