MotoGP | Bagnaia: “In questa stagione ho dovuto accettare di non poter lottare”

Pecco Bagnaia ha vissuto una stagione veramente difficile in questo 2025. Il due volte iridato della MotoGP ha infatti chiuso la stagione al quinto posto nella classifica generale e non ha mai avuto feeling con la Ducati Desmosedici GP 25.

I problemi sono emersi dopo il test di Sepang, esattamente in Thailandia e a volte le prestazioni del piemontese sono state veramente inspiegabili, come ad esempio a Barcellona, dove si è qualificato addirittura 21esimo.

Sicuramente la presenza di un compagno di squadra ingombrante come Marc Marquez non ha aiutato, ma c’è stato anche il fattore tecnico a rallentare il #63 della “Rossa”, che non ha potuto sfruttare i suoi punti di forza.

Le vittorie di Austin e Motegi sono stati gli unici momenti positivi della stagione, una stagione dove più volte ha mancato la Q2.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Stagione MotoGP 2025

“Per tutta la stagione ho fatto il miglior lavoro possibile con il team, cercando di capire e di adattarmi alla moto del 2025, ma purtroppo non ci sono riuscito. Quindi ho avuto molte difficoltà. La moto ha davvero un grande potenziale, perché Marc lo ha dimostrato. Ma per il resto, io ho solo faticato – ha detto così come riportato da Autosport.com – Onestamente, non so se imparerò qualcosa da questa stagione. Quello che penso sia importante avere chiaro nella mia mente è che cerco sempre di adattarmi e di essere competitivo. Questo è qualcosa che mi aiuterà in futuro.

Inoltre, una cosa positiva è stata cambiare il mio obiettivo. Prima, un buon risultato era vincere e un cattivo risultato era arrivare terzo. Ora invece un buon risultato è già finire tra i primi cinque. Quindi ho dovuto cambiare un po’ l’obiettivo. Ma la cosa importante per me questa stagione è stata semplicemente accettare di non sentirmi bene sulla mia moto e di non poter lottare per ciò che so di poter lottare. Questa è stata la cosa più difficile da accettare. Ma anche una cosa da apprezzare è stata comunque positiva.”

