MotoGP | Gresini Racing, i numeri della stagione 2025

Gresini Racing MotoGP 2025 – Il Gresini Racing ha vissuto una grandiosa annata con Alex Marquez e con il rookie Fermin Aldeguer.

Il più piccolo dei fratelli Marquez si è classificato secondo nella classifica iridata, secondo solo al fratello maggiore Marc Marquez, mentre il debuttante Aldeguer si è aggiudicato il Titolo di Rookie of The Year.

Risultati sportivi Gresini Racing MotoGP 2025

Il 2025 ha visto il team conquistare 7 vittorie (di cui tre nelle Sprint) e 33 podi complessivi, risultati che hanno permesso ad Alex Marquez di chiudere al 2° posto nella classifica piloti MotoGP.

La squadra ha inoltre celebrato il titolo di Rookie of the Year con Fermin Aldeguer, il riconoscimento di Best Independent Rider (Alex Marquez) e la conquista del titolo di Best Independent Team. Un insieme di successi che conferma la solidità del progetto tecnico e la competitività della struttura di Faenza.

Minutaggio e valorizzazione della visibilità TV: una crescita costante

Dati forniti da Camaleonic Analytics

24 ore e 1 minuto di visibilità complessiva per il Team BK8 Gresini Racing MotoGP

(+10,93% vs 2024 — 2° assoluto miglior risultato tra i team della classe regina)

48 ore e 20 minuti di visibilità per i partner del team

(-1,23% vs 2024)

€ 459.419.358 di valore mediatico generato per gli sponsor

(+3,44% vs 2024)

Performance Social: una community in forte espansione

Dati forniti da Meta & Meltwater/Klear

La presenza digitale del team ha vissuto un’espansione significativa, raggiungendo un totale di 911.000 follower sulle varie piattaforme, con una crescita del 49% rispetto al 2024.

La campagna social #GresiniRecords, articolata in 305 contenuti, ha registrato performance di rilievo:

82 milioni di visualizzazioni

4 milioni di interazioni, con un Engagement per View del 4,93%

€ 5,25 milioni di Earned Media Value generato

Dichiarazioni Carlo Merlini Direttore Commerciale e Marketing Gresini Racing

“La stagione 2025 è stata sensazionale, in pista e fuori dalla pista. I numeri (e i titoli!) parlano chiaro: 4 vittorie GP, 3 vittorie sprint, un totale di 33 podi, Alex vice campione del mondo, Fermin rookie of the year, Best Independent Rider e Best Independent Team. Come spesso accade, i risultati in pista si traducono in esposizione televisiva, per il team e soprattutto per i marchi sponsor…I dati 2025 sono a dir poco sorprendenti, nel complesso anche superiori a quelli della stagione precedente, confermando che la sponsorship BK8 Gresini Racing MotoGP è stata ancora una volta un potente volano di esposizione televisiva per i marchi dei nostri partner su un palcoscenico sempre più globale del Campionato del Mondo MotoGP. A partire dal nostro title sponsor BK8 NEWS che è salito a bordo nel 2025 con un programma pluriennale e che sta utilizzando la sponsorship per incrementare la propria awareness nei loro mercati più strategici. E non è finita qui: questo momento speciale per il Team BK8 Gresini Racing MotoGP coincide con una transizione importantissima che sta vivendo il nostro sport. L’annuncio di Liberty Media come principale shareholder sta accelerando il percorso di crescita del Campionato MotoGP verso la conquista di nuovi mercati e di nuove audience…non possiamo che essere entusiasti di ricoprire un ruolo da protagonista di questa fase particolare del mondiale MotoGP.”

