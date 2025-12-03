MotoGP | Marquez su Rossi: “Difficile vivere con rancore”

MotoGP Marquez Vs Rossi – Marc Marquez è tornato a parlare di Valentino Rossi e lo ha fatto in un’intervista a El Periodico.

Riferendosi a quanto accaduto a Valencia durante il Gala della MotoGP, quando sullo schermo sono stati proiettati i vari piloti al tavolo, tra cui il pesarese accolto da una forte contestazione, Marquez ha invitato il pubblico a interrompere i fischi.

Il nove volte iridato ha parlato anche di uso fratello Alex Marquez, grande protagonista della stagione appena conclusa e del nuovo regolamento che entrerà in vigore dal 2027. Aerodinamica ridotta, niente abbassatori, cilindrata ridotta a 850cc e pneumatici Pirelli.

Ricordiamo che Rossi aveva aveva definito lo spagnolo come il pilota “più sporco” con cui abbia mai corso, riferendosi al fatto che gli abbia fatto perdere il decimo titolo.(potete leggere qui le parole di Valentino Rossi su Marc Marquez rilasciate al podcast di Andrea Migno).

Dichiarazioni Marc Marquez Vs Valentino Rossi Fischi Valencia

“Una delle cose che ho imparato durante la mia carriera sportiva è avere rispetto per i rivali. In pista ognuno cerca di dare il massimo e tutte le situazioni o tutti gli incidenti che puoi causare o che causano altri sono sempre involontari, perché tutti andiamo al limite. I tifosi apprezzano questo spettacolo, ma comporta dei rischi. Molte volte un pilota, con l’adrenalina al massimo, commette un errore, viene penalizzato per questo e finisce lì, deve finire lì. Una delle cose che ho imparato è che è difficile vivere con rancore, non è possibile.”

Dichiarazioni Marc Marquez Vs Alex Marquez MotoGP 2025

“Alex, direttamente e indirettamente, è quello che più mi ha aiutato. Quando sei a casa infortunato è molto facile staccare o non voler più vedere moto, perché è come rigirare il coltello nella piaga, ti dici: ‘Io voglio quello, ma non posso’. Il fatto che mio fratello stesse gareggiando mi faceva seguire il campionato con la stessa passione e voglia come se stessi correndo io, e questo mi ha aiutato tantissimo. Poi, una volta tornato in moto, ognuno pensava al proprio percorso, ma allenandoci sempre insieme ti dà un riferimento a livello fisico, perché normalmente il fratello maggiore è sempre stato un po’ più avanti, ma quando ti infortuni, lui già a 27 anni e io a 30, le cose si livellano. E lui ormai è in moto, fisicamente a posto, in palestra. Il voler avvicinarmi è stato uno stimolo. E nelle decisioni ha sempre cercato di consigliarmi nel miglior modo possibile, anche se l’ultima parola spetta al protagonista.”

Dichiarazioni Marc Marquez Regolamenti MotoGP 2027

“Al momento sono completamente concentrato sul 2026. Durante la prossima stagione inizieranno a muoversi molte tessere del puzzle della MotoGP. Il 2027 sarà un mercato difficile perché nessuno può assicurarti la moto migliore; in quel caso dovrai muoverti per istinto e capire cosa sia meglio per te. Non significa che tu debba fare la stessa scelta a 20 anni, a 25 o a 32. Vedremo.”

