MotoGP | Tardozzi esalta la leadership e l’umanità di Marc Marquez

Ducati MotoGP 2026 – “Siamo davvero orgogliosi. Marc (Marquez) ha compiuto qualcosa di straordinario.” Con queste parole, il Team Manager Ducati Davide Tardozzi ha esaltato non solo il lato professionale ma anche quello umano del nove volte iridato.

Un’annata quella di Marquez dominante, con il solo infortunio avvenuto nel Gran Premio d’Indonesia a “stoppare” il dominio dell’ex pilota della Honda.

Un’infortunio dovuto alla caduta avvenuta dopo il tamponamento (involontario, ndr) da parte di Marco Bezzecchi, con Marquez costretto a saltare le ultime cinque gare e anche i test post-gp di Valencia.

Per Tardozzi la vera sorpresa è stato il lato umano del pilota spagnolo, che ha parlato di un percorso umano che ha lasciato un segno profondo all’interno del box, confermando che il trionfo del 2025 è il frutto di un mix di talento, professionalità e umanità.

Dichiarazioni Davide Tardozzi Team Manager Ducati su Marc Marquez MotoGP 2025

“Siamo davvero orgogliosi. Marc (Marquez) ha compiuto qualcosa di straordinario. La dimensione personale di Marc mi ha colpito persino più di quella professionale – ha detto Tardozzi al sito ufficiale della MotoGP – La sua umanità, il modo in cui guida la sua squadra, come lavora con ingegneri e meccanici, non l’avevo mai visto prima. È una delle sue più grandi qualità. Sulla sua professionalità non c’è nemmeno bisogno di parlare. È stato perfetto in ogni momento. Anche quando ha commesso un errore, riusciva a rimediare nel modo giusto. Siamo davvero felici di aver deciso per lui lo scorso anno.”

