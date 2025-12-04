MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio

MotoGP – Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer MotoGP, lascerà il circus del Motomondiale a gennaio 2026.

Dal suo arrivo nel 2023, Dan ha svolto un ruolo fondamentale nell’avanzamento della strategia commerciale della MotoGP, costruendo un grande team, contribuendo allo sviluppo della nuova identità del marchio e preparando il business per un successo a lungo termine.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Partenza Dan Rossomondo

“Dan è stato una parte importante dell’evoluzione commerciale di MotoGP e un membro fidato del nostro team di leadership. Siamo grati per la sua dedizione e per l’impatto positivo che ha avuto sullo sport. Gli auguriamo il meglio per il futuro.”

Dichiarazioni Dan Rossomondo Addio MotoGP

“Vorrei ringraziare Carmelo (Ezpeleta) e il team per tutto il loro supporto negli ultimi tre anni. Ho amato conoscere questo sport straordinario e sono diventato un vero appassionato. D’ora in avanti, tiferò per il suo continuo successo dagli Stati Uniti, mentre torno a casa per trascorrere più tempo con la mia famiglia.”

Dan continuerà a fornire consulenza strategica a Carmelo e al team di gestione durante il periodo di transizione per garantire la continuità.