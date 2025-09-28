MotoGP

MotoGP | Marquez Campione del Mondo: il tributo [VIDEO]

"Più di un numero": il tributo al 9° titolo di Marc Marquez

di Alessio Brunori28 Settembre, 2025
GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Dopo cinque anni dal terribile infortunio di Jerez, ben quattro operazioni, l’addio (o un arrivederci?) alla Honda per la Ducati e a sei anni dall’ultimo Campionato, Marc Marquez torna ad essere Campione del Mondo della MotoGP.

Un successo strameritato, con 11 vittorie domenicali su 17 gare disputate, sempre a podio nelle Sprint Race tranne a Misano dove era caduto (14 vittorie in 17 gare) e un punteggio irraggiungibile per tutti, 541 punti, 201 in più del più vicino inseguitore, sui fratello Alex Marquez.

Ecco il video tributo che celebra il 32enne di Cervera, che eguaglia Valentino Rossi a quota nove Titoli, sette in MotoGP.


