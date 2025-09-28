MotoGP | GP Giappone Gara, Alex Marquez su Marc: “Ho visto il 100% del suo ritorno”

GP Giappone Motegi Gresini Racing 2025 – Se da un lato c’è la gioia per la vittoria iridata del fratello, dall’altra Alex Marquez lascia Motegi con l’amaro in bocca. Il pilota del team Gresini, oggi sesto al traguardo, non ha mai brillato in questo weekend e ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha ammesso che il primo ad aver sbagliato è stato proprio lui per non aver iniziato dal venerdì con il piede giusto.

Dichiarazioni Alex Marquez GP Giappone Gresini Racing MotoGP 2025

“Lui è quello che ha sofferto, noi eravamo al suo fianco, eravamo il suo team. Io ho visto il 100% del ritorno, da casa è stato visto solo un 10%, lui ha sofferto tanto e ha preso delle decisioni difficili. Ma il suo piano era tornare quando è arrivato da Gresini. Il primo che ha sbagliato questo weekend sono io, non ho avuto l’intensità giusta. Perso il venerdì, arrivi con ritardo alla domenica e non sei pronto. Dove ho fatto più fatica quest’anno è stato Austria, Ungheria e qui. Il feeling è stato brutto, dobbiamo capire come migliorare per il futuro. Verranno dei circuiti che saranno positivi per noi”

Foto: Valter Magatti

