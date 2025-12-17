MotoGP | Lorenzo: “Vinales? Ha più talento e velocità di Acosta”

Quando Jorge Lorenzo ha annunciato che sarebbe diventato il nuovo mental coach di Maverick Vinales, la notizia ha sorpreso tutti al punto che c’è persino chi pensa che la loro collaborazione potrebbe concludersi ancora prima dell’inizio della stagione 2026. Vinales, dopo aver conquistato dieci vittorie e trentacinque podi nella classe regina (è il primo pilota ad aver vinto con tre marchi differenti: Suzuki, Yamaha e Aprilia, ndr) vuole di più ma per farlo, ha bisogno di un aiuto per poter incrementare le sue performance ed il suo livello di competizione. E chi meglio di un cinque volte iridato, potrebbe farlo? Il programma di Lorenzo, coadiuvato anche dal padre Chicho, prevede allenamenti in bicicletta, esercizi fisici e meditazione.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Maverick Vinales

“Secondo alcuni non arriveremo fino a Buriram (quando si disputerà il Gran Premio di Thailandia, ndr) ma a me non interessa quello che dicono gli altri”, ha dichiarato a Motorsport.com. “Abbiamo iniziato a parlare quando era ancora all’Aprilia, e quest’anno ci siamo incontrati in Indonesia. Lì, Maverick mi ha detto che si sarebbe impegnato completamente a lavorare con me, che sarebbe diventato un soldato. La mia intuizione mi diceva che era una persona che prendeva le cose sul serio e la verità è che ho trovato un ragazzo molto calmo, molto maturo, in uno stato molto zen. Nel tennis, dagli anni ’70, tutti i giocatori hanno avuto ex allenatori. Nel calcio, l’allenatore è di enorme importanza. Nel motociclismo, fino ad ora, la gente si allenava e faceva dei giri. Erano a anni luce di distanza da atleti, ginnasti e simili. Mio padre è stato il primo vero allenatore. Vorrei aver avuto un campione del mondo come Doohan o Biaggi al mio fianco e un allenatore tecnico come mio padre, con tutta la conoscenza che ha accumulato”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Vinales e Acosta

“Non voglio solo vincere, voglio dominare. Al momento, il mio obiettivo è che Maverick sia il pilota principale della KTM. Sarà difficile, perché Pedro Acosta è molto bravo e lavora duramente da molti anni. Ma in termini di velocità e talento, Maverick è migliore, ha più di lui”