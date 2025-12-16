MotoGP | Aldeguer: “L’obiettivo per il 2027 è la Ducati ufficiale”

Ducati MotoGP 2027 – Fermin Aldeguer ha le idee molto chiare, l’obiettivo per il 2027 è la Ducati ufficiale.

Il “Rookie of the Year 2025” della MotoGP e attuale rider Gresini Racing, che non ha ancora battuto nel corpo a corpo il connazionale nonché nove volte iridato Marc Marquez, sa che per vincere il Titolo serve soprattutto la costanza, oltre ovviamente alle prestazioni.

L’obiettivo per la prossima stagione è quello di fare bene e arrivare davanti al proprio team-mate (Alex Marquez), mentre per il 2027 è il box “Rosso”.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer MotoGP 2026 – 2027

“A Marc (Marquez), faccia a faccia, non l’ho ancora battuto – ha detto a Marca.com – È una domanda un po’ difficile a cui rispondere. Si potrà dire che quando ho vinto lui non era in pista e non si sa, ma già semplicemente il fatto di vincere è complicato e abbastanza.”

“Per vincere un Mondiale serve costanza e stare nelle posizioni di testa per tutta la stagione. Certo che per battere lui, che è stato costante davanti per tutta la stagione fino all’infortunio, non si poteva fare di più. L’unica cosa che si sarebbe potuta fare quest’anno per vincere il Mondiale era arrivare sempre secondo e, quando si è infortunato, vincere tutto. Era complicato. ‘Titolo nel 2026?’ Mi manca molta esperienza, devo commettere molti errori, il livello della categoria in questo momento è molto alto e non so se ora sono pronto per vincere un Mondiale di MotoGP. Che lo sarò… spero di sì.”

“Sì che è un obiettivo. Guardando al prossimo anno, avere o non avere una moto ufficiale, ovviamente la moto ufficiale aiuta, dà sempre qualcosa in più, porta benefici, ma ha anche altre cose: ti genera più pressione perché hai la moto ufficiale, devi sempre ottenere risultati e, poi, c’è l’incertezza se andrà meglio o peggio. La chiave sarà avere una moto ufficiale, non parlo solo di essere nel team ufficiale, no, moto ufficiale, supporto ufficiale, per il 2027, quando ci sarà il cambio di regolamento e le moto, dalla prima all’ultima gara, evolveranno, cambieranno. Ed è lì che bisogna essere su quella moto.”

