MotoGP | Honda guarda già al 2027, in pista il motore 850cc

Castrol Honda MotoGP 2027 – Honda sarà il secondo costruttore a portare in pista il prototipo della nuova 850cc che debutterà nel 2027.

La casa giapponese segue le orme della KTM, che ha già portato in pista la RC16 850cc con il tester Pol Espargarò. Secondo quando riportato da Motorsport.com, a salire in sella a quella che sarà chiamata RC214V sarà il collaudatore Takaaki Nakagami.

Honda completerà questa settimana un test privato sul circuito di Sepang. Un test di due giorni (iniziato oggi, mercoledì, ndr) con il test team e sviluppo che si sposterà dal Giappone.

I suoi due collaudatori, Takaaki Nakagami e Aleix Espargarò svolgeranno funzioni diverse. Mentre lo spagnolo si concentrerà sul proseguire lo sviluppo della moto 2026, la più importante a un mese e mezzo dei test ufficiali con i piloti ufficiali, il giapponese sarà a capo del nuovo progetto HRC in ottica 2027.

La moto portata in pista da Nakagami avrà anche un’aerodinamica meno “presente” e sarà senza gli abbassatori, vietati dal 2027. Inoltre l’ex pilota del Team LCR di Lucio Cecchinello girerà già con pneumatici Pirelli, che sarà il fornitore unico di gomme dal 2027.

