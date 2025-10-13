MotoGP | Inside Ducati episodio 18: Gp Indonesia [VIDEO]

GP Indonesia Ducati MotoGP 2025 – La Ducati ha pubblicato il 18° episodio di “INSIDE Ducati Lenovo Team” relativo al Gran Premio d’Indonesia, corso al Mandalika Street International Circuit.

Weekend da dimenticare per il Lenovo Ducati Team, Marc Marquez a terra e con rottura della scapola destra, mentre Pecco Bagnaia dopo il dominio del Gran Premio del Giappone, torna nell’incubo che sta vivendo da inizio stagione.

Arrivando direttamente dal Giappone, eravamo (Ducati) ancora carichi di emozioni e adrenalina. Abbiamo fatto una breve sosta a Giacarta per una lunghissima mezza giornata con Marc… non stiamo scherzando… abbiamo completato il programma letteralmente nella camera da letto di Marc… una camera che condividevo con un coinquilino molto speciale.

Poi siamo arrivati ​​a Mandalika per un’altra festa con la squadra… Finita con un piccolo incidente! Per chi fosse curioso… guardate la faccia di Gigi.

E poi la gara. Non dobbiamo nasconderci. Abbiamo faticato molto. Marc e Pecco non sono mai stati competitivi come i primi. Ma non si sono mai arresi, hanno lottato molto e hanno cercato con la squadra di sfruttare al meglio il weekend.

E poi domenica. Questa volta niente festa, ci sono stati infiniti secondi di paura e preoccupazione. E quando li abbiamo visti entrambi rientrare nel box, di cattivo umore, con un sorriso trattenuto, un ghigno. Questo descrive perfettamente l’anima di questo sport.

Buona guarigione Marc… Ma ti consiglio caldamente, non così in fretta questa volta!

Ultimo ma non meno importante, il meet and greet che tutti i fan stavano aspettando… di nuovo AURA dance! Quella originale!

18° GP e 18° episodio della serie INSIDE Ducati Lenovo Team. Un punto di vista dietro le quinte per condividere con tutti i #Ducatisti la vera atmosfera di questa entusiasmante stagione MotoGP 2025.

INSIDE Ducati Lenovo Team GP Indonesia MotoGP 2025

