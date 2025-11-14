Moto2 | Gp Valencia Prove Libere 1: Escrig il più veloce

Moto2 GP Valencia Prove Libere 1 – Alex Escrig con tanto di record della pista è stato il più veloce al termine del primo turno di prove libere del Gran Premio di Valencia. La sessione è stata sospesa con bandiera rossa per il violento high-side di Adrian Huertas che è stato portato al Centro Medico. Subito dopo la caduta di Huertas, c’è stata anche quella di Ayumu Sasaki che non ha rallentato in regime di bandiera rossa e fortunatamente non ha colpito Huertas a terra e i commissari.

Tornando alla sessione, come accennato poc’anzi, il pilota del team Klint Forward Racing Team, Escrig, ha registrato il miglior tempo ed il nuovo record della pista in 1:33.050, precedendo Manuel Gonzalez (Intact GP) e David Munoz (Red Bull KTM Ajo).

Quarto tempo per Sergio Garcia (Gresini Moto2) a precedere Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Daniel Holgado (Aspar Team).

A seguire con il settimo tempo, troviamo Jake Dixon (Marc VDS), davanti ad Albert Arenas (Gresini Moto2) e Alonso Lopez (SpeedRS Team). Chiude la TOP 10, David Alonso (Aspar Team).

Gli altri italiani: 12esimo Tony Arbolino e 16esimo Celestino Vietti.

