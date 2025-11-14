Moto2 | Gp Valencia Prove Libere 1: Escrig il più veloce
Brutto highside per Huertas, portato al Centro Medico
Moto2 GP Valencia Prove Libere 1 – Alex Escrig con tanto di record della pista è stato il più veloce al termine del primo turno di prove libere del Gran Premio di Valencia. La sessione è stata sospesa con bandiera rossa per il violento high-side di Adrian Huertas che è stato portato al Centro Medico. Subito dopo la caduta di Huertas, c’è stata anche quella di Ayumu Sasaki che non ha rallentato in regime di bandiera rossa e fortunatamente non ha colpito Huertas a terra e i commissari.
Tornando alla sessione, come accennato poc’anzi, il pilota del team Klint Forward Racing Team, Escrig, ha registrato il miglior tempo ed il nuovo record della pista in 1:33.050, precedendo Manuel Gonzalez (Intact GP) e David Munoz (Red Bull KTM Ajo).
Quarto tempo per Sergio Garcia (Gresini Moto2) a precedere Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Daniel Holgado (Aspar Team).
A seguire con il settimo tempo, troviamo Jake Dixon (Marc VDS), davanti ad Albert Arenas (Gresini Moto2) e Alonso Lopez (SpeedRS Team). Chiude la TOP 10, David Alonso (Aspar Team).
Gli altri italiani: 12esimo Tony Arbolino e 16esimo Celestino Vietti.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 1 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:33.05
|2
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.18
|+0.139
|3
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:33.31
|+0.260
|4
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|1:33.35
|+0.301
|5
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:33.35
|+0.307
|6
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:33.37
|+0.328
|7
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.41
|+0.366
|8
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:33.43
|+0.389
|9
|21
|Alonso Lopez
|Sync Speedrs Team
|1:33.46
|+0.411
|10
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:33.49
|+0.448
|11
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:33.54
|+0.499
|12
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:33.56
|+0.519
|13
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:33.57
|+0.526
|14
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:33.61
|+0.567
|15
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.64
|+0.595
|16
|13
|Celestino Vietti
|Sync Speedrs Team
|1:33.72
|+0.675
|17
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:33.76
|+0.719
|18
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.78
|+0.731
|19
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:33.79
|+0.745
|20
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:34.25
|+1.201
|21
|61
|Eric Fernandez
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:34.37
|+1.325
|22
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:34.56
|+1.512
|23
|85
|Xabi Zurutuza
|Onlyfans American Racing Team
|1:34.61
|+1.568
|24
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:34.83
|+1.789
|25
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:34.94
|+1.896
|26
|22
|H. Garzo
|Rw Nts Idrofoglia
|1:35.36
|+2.315
|27
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:35.86
|+2.816
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login