Moto2 | Gp Valencia Prove Libere 1: Escrig il più veloce

Brutto highside per Huertas, portato al Centro Medico

di Jessica Cortellazzi14 Novembre, 2025
Moto2 | Gp Valencia Prove Libere 1: Escrig il più veloce

Moto2 GP Valencia Prove Libere 1 – Alex Escrig con tanto di record della pista è stato il più veloce al termine del primo turno di prove libere del Gran Premio di Valencia. La sessione è stata sospesa con bandiera rossa per il violento high-side di Adrian Huertas che è stato portato al Centro Medico. Subito dopo la caduta di Huertas, c’è stata anche quella di Ayumu Sasaki che non ha rallentato in regime di bandiera rossa e fortunatamente non ha colpito Huertas a terra e i commissari.

Tornando alla sessione, come accennato poc’anzi, il pilota del team Klint Forward Racing Team, Escrig, ha registrato il miglior tempo ed il nuovo record della pista in 1:33.050, precedendo Manuel Gonzalez (Intact GP) e David Munoz (Red Bull KTM Ajo).

Quarto tempo per Sergio Garcia (Gresini Moto2) a precedere Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Daniel Holgado (Aspar Team).

A seguire con il settimo tempo, troviamo Jake Dixon (Marc VDS), davanti ad Albert Arenas (Gresini Moto2) e Alonso Lopez (SpeedRS Team). Chiude la TOP 10, David Alonso (Aspar Team).

Gli altri italiani: 12esimo Tony Arbolino e 16esimo Celestino Vietti.

moto2 Prove Libere 1 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:33.05
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.18 +0.139
3 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:33.31 +0.260
4 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 1:33.35 +0.301
5 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:33.35 +0.307
6 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:33.37 +0.328
7 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:33.41 +0.366
8 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:33.43 +0.389
9 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team 1:33.46 +0.411
10 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:33.49 +0.448
11 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:33.54 +0.499
12 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:33.56 +0.519
13 44 Aron Canet Fantic Racing 1:33.57 +0.526
14 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:33.61 +0.567
15 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.64 +0.595
16 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team 1:33.72 +0.675
17 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:33.76 +0.719
18 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:33.78 +0.731
19 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:33.79 +0.745
20 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:34.25 +1.201
21 61 Eric Fernandez Qjmotor - Frinsa - Msi 1:34.37 +1.325
22 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:34.56 +1.512
23 85 Xabi Zurutuza Onlyfans American Racing Team 1:34.61 +1.568
24 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:34.83 +1.789
25 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:34.94 +1.896
26 22 H. Garzo Rw Nts Idrofoglia 1:35.36 +2.315
27 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:35.86 +2.816

Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 1

