MotoGP | GP Valencia Gara, Marini: “Risultato fantastico”

GP Valencia Castrol Honda MotoGP 2025 – La stagione si è conclusa in bellezza per Honda HRC Castrol: Luca Marini ha centrato l’obiettivo del settimo posto e così, il team giapponese è passato alle concessioni C, un chiaro segnale dei progressi compiuti durante la stagione.

Dichiarazioni Luca Marini GP Valencia Honda Castrol MotoGP 2025

“Un risultato fantastico alla fine, avevamo davvero bisogno di questo settimo posto ed ero così concentrato per ottenerlo. Con quello che stavamo guardando fino a questa mattina, in alcuni punti sembrava difficile, ma penso che dimostri i progressi che abbiamo fatto quest’anno per essere in grado di superare questo problema. Grazie alla mia squadra, alla Honda, non solo per oggi ma per tutto l’anno: abbiamo migliorato così tanto l’intera moto e non vediamo l’ora che arrivi il prossimo anno. Sono davvero felice di rimanere all’interno della famiglia Honda perché è un grande gruppo e stiamo lavorando tutti insieme molto bene e stiamo andando nella giusta direzione. Qualcosa da festeggiare stasera prima di tornare subito al lavoro martedì. Grazie a tutti”

4.7/5 - (45 votes)