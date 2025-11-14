MotoGP | Gp Valencia: Acosta fa sue le pre-qualifiche, Bezzecchi è secondo

MotoGP Gp Valencia Prove – Le ultime pre-qualifiche della MotoGP 2025, disputate sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, sono andate a Pedro Acosta, che in sella alla KTM Factory ha fatto segnare il best-lap di 1:29.240.

Il pilota di Mazarron ha portato la sua RC16 davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, con il riminese che nonostante una scivolata senza conseguenze avvenuta ad inizio sessione, raddrizza la giornata dopo il 18esimo posto delle FP1.

Il “Bez” si è “fermato” a soli 0.053s dallo spagnolo, mettendo la sua RS-GP25 davanti alle Ducati di Franco Morbidelli (GP 24 VR46 Racing Team) e di Alex Marquez (GP 24 Gresini Racing, unico pilota del 2025 ad accedere sempre alla Q2, ndr).

Il vice-campione del Mondo ha preceduto l’ottimo Ai Ogura che con l’Aprilia Trackhouse MotoGP Team, conferma quanto di buono fatto vedere in mattinata, così come Jack Miller, che da primo delle FP1, rimane comunque tra i Top, chiudendo sesto a 0.316s dalla vetta.

Fabio di Giannantonio in sella alla Ducati del VR46 Racing Team ha chiuso settimo, miglior GP 25 in pista. Le ufficiali di Pecco Bagnaia e del rookie Nicolò Bulega (che sostituisce l’infortunato Marc Marquez, ndr) sono infatti fuori dai dieci e costrette alla Q1. Il tre volte iridato ha chiuso 14esimo 0.593s dalla vetta, mentre Bulega ha chiuso buon ultimo a 1.312. Per Bagnaia è la sesta Q1 nelle ultime undici gare, a testimonianza del momento difficile del pilota di Chivasso.

Nei dieci e quindi direttamente in Q2 il rookie Fermin Aldeguer con la seconda Ducati GP 24 del Gresini Racing, Joan Mir con la Honda Factory e Fabio Quartararo con la Yamaha Factory.

L’iridato 2021 della Top Class si è anche fermato quando del liquido è fuoriuscito dalla sua M1, all’inizio di pensava fosse acqua ma si è poi scoperto fosse benzina, un qualcosa di molto pericoloso.

A lottare in Q1 insieme a Bagnaia e Bulega ci saranno anche Brad Binder con la KTM, Raul Fernandez con la secondo Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, il tester Honda Aleix Espargarò, Johann Zarco con la Honda LCR, Luca Marini con la Honda Factory, Alex Rins con la seconda Yamaha Factory, il rientrante Maverick Vinales (KTM Tech3), Enea Bastianini (KTM Tech3), il tester Yamaha Augusto Fernandez (in pista con il prototipo della V4, scivolato senza conseguenze, ndr), Miguel Oliveira con la seconda Yamaha Pramac, il rientrante Jorge Martin (Aprilia Factory) e il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra.

5/5 - (7 votes)