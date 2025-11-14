MotoGP | GP Valencia Day 1, Acosta: “Posso giocarmi le mie carte”

GP Valencia KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha chiuso le pre‑qualifiche di Valencia con la consapevolezza di essere stato il più veloce in pista, ma senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo.

Il venerdì ha confermato un livello altissimo di concorrenza, con Aprilia, Team VR46 e Quartararo pronti a giocarsi le prime posizioni. Acosta guarda già alla Sprint, dove la scelta delle gomme e la gestione del consumo saranno determinanti, forse più che in altre tappe della stagione.

La qualifica di sabato si preannuncia decisiva, con 19 piloti racchiusi in meno di un secondo. Per lo squalo di Mazarron la chiave sarà partire davanti, così da non dover forzare eccessivamente nelle prime tornate. La sua attenzione è rivolta soprattutto alle curve più impegnative per le gomme, come la 13, l’8 e la 9, che richiederanno una gestione accurata fin dal venerdì per arrivare preparati alla domenica.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Valencia KTM MotoGP 2025

“Oggi sono stato il pilota più forte della giornata. È la seconda volta che guido un venerdì, dalla gara di Balaton, in tutta la stagione. Dani ha detto che bisogna essere pronti per domenica, ma la verità è che dobbiamo continuare sulla linea che stiamo seguendo. Nei time attack, con la gomma anteriore soft, ho avuto più problemi di quanto mi aspettassi, è stato complicato senza un motivo chiaro. Quindi dobbiamo continuare a lavorare sul percorso che stiamo facendo. Dall’estate siamo molto competitivi, quindi niente fretta. Ci sono tanti piloti forti questo fine settimana. L’Aprilia è quasi inarrestabile, la VR46 è lì, Quartararo anche, bisogna prenderla con calma. Domani vedremo quale gomma scegliere per la Sprint e cercheremo di lavorare sul ritmo e sul consumo della gomma, che qui sarà ancora più importante che in Portogallo.

Se parto davanti non devo spingere così tanto nelle prime tornate, e questo mi dà più possibilità. Bisogna restare concentrati, senza errori: oggi era facile commetterne. Sul tema gomme, abbiamo curve molto stressanti per l’anteriore e il posteriore, come la 13, l’8 e la 9. Bisogna gestirle bene già dal venerdì, per arrivare più naturali alla domenica.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Vs Marco Bezzecchi Day 1 GP Valencia KTM MotoGP 2025

“Per quanto riguarda Bezzecchi, sta mostrando un ritmo superiore, anche nei giorni peggiori. Credo che stia vivendo il suo miglior momento da quando fece terzo nel mondiale con la Ducati di Valentino (Rossi, ndr). È un buon momento per lui e per Aprilia. Se ci ritroviamo a lottare insieme, ognuno sa quali armi usare. La sua moto gira molto, è stabile; la nostra si muove di più, pattina un po’, ma qui non ho lo svantaggio che avevo a Portimao. Posso giocarmi le mie carte.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Valencia Speciale Day 1 KTM MotoGP 2025

“E’ la gara più vicina a casa, quella dove mi sento più sostenuto dai tifosi. È bello vedere gente già sulle tribune e nel pitlane. Speriamo di regalare una gioia ai fan. È la seconda volta che guido una MotoGP qui: la prima fu nel test. Quel giorno caddi alla curva 2 perché dovevo guardare in basso per disinnescare il device, non avevo tempo per tutto. Oggi siamo andati un secondo più veloci. Tornare a Valencia è sempre un piacere: è un circuito dove ho girato fin da ragazzino, a 12-13 anni, quando ero nel team del circuito.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Aiuto Carmelo Morales Day 1 GP Valencia KTM MotoGP 2025

“Il ruolo di Carmelo Morales mi ha aiutato molto. Mi ha affinato sopra la moto: non sono più aggressivo come prima, riesco a sfruttare più aspetti del mio stile di guida. Mi ha anche calmato: a inizio anno ero frustrato, spingevo troppo e le cose non uscivano. Mi ha detto: “Rilassati, vieni alle gare per divertirti”. Da metà stagione è sempre stato presente e mi ha aiutato a gestire meglio i weekend. Oggi, ad esempio, nel secondo time attack non ero comodo, ma ho pensato: “Va bene, basta entrare nei primi dieci”. Così impari anche dove mettere l’energia. In MotoGP i weekend sono molto stressanti, bisogna sapere quando dare lo sforzo extra. E questo mi sta aiutando anche a gestire le emozioni.”

Foto: Valter Magatti

3.3/5 - (3 votes)