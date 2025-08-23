MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Marc Marquez: “Pista divertente”

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Sabato perfetto, Pole position e vittoria nella Sprint Race al Balaton Park per Marc Marquez, che vince la sua 13esima gara “corta” della stagione su 14 disputate.

L’otto volte iridato della Ducati ha dominato senza mezzi termini, lasciando le briciole agli avversari. Partito al comando non lo ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi.

Un dominio a tratti imbarazzante, che testimonia il feeling raggiunto con la sua Desmosedici GP 25, moto inguidabile per il suo team-mate Pecco Bagnaia, che oggi ha chiuso 13esimi. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“E’ una pista che nelle FP1 non piace ma dopo, quando prendi il riferimento diventa divertente. Ieri non ero veloce ma iniziavo a divertirmi, oggi ho capito il modo di guidare. Oggi ho fatto il passo, Acosta anche lo faceva ma con la caduta ti toglie tanta confidenza. Dobbiamo capire meglio il time attack con la carena nuova, non mi sento fluido come inizio anno ma arrivano le pole e questo è importante. Il sottosterzo è un’arma che non mi piace utilizzare ma se devo farlo la utilizzo. In un circuito come questo si deve fare, preferisco guidare la Ducati più pulito.”

