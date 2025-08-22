Moto2 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Gonzalez il più veloce, sorpresa Huertas
Undici piloti racchiusi in un secondo al Balaton Park
Moto2 GP Ungheria Balaton Park Prove Libere 1 – Manuel Gonzalez è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Il leader della classifica iridata ha fermato il cronometro sul tempo di 1:41.362, crono che gli ha permesso di precedere la sorpresa della mattinata, Adrian Huertas, rider Italtrans Racing Team ed iridato 2024 della Supersport con Ducati, per la prima volta in stagione nelle posizioni di vertice.
Terzo tempo per Filip Salac (miglior Boscoscuro), con il pilota del Marc VDS Racing Team staccato di 0.197s dalla vetta. Il #12 precede il vincitore del Red Bull Ring Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), il rookie Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), anche lui come Huertas per la prima volta nelle posizioni di vertice e Jake Dixon (Marc VDS Racing Team, scivolato senza conseguenze, ndr).
In Top Ten anche il nostro Tony Arbolino (Pramac Racing), settimo, Aron Canet (Fantic Racing), David Alonso (Aspar, scivolato senza conseguenze, ndr) e Ivan Ortolà (Frinsa -MSI).
Undicesimo tempo per Jorge Navarro, rider Forward Racing, 12esimo per Izan Guevara (Pramac Racing) e 13esimo per Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team). Celestino Vietti in sella alla Boscoscuro del Sync SpeedRS Team è scivolato ed ha chiuso 17esimo a 1.321s dalla vetta.
Foto: Valter Magatti
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 1 Balaton Park - Ungheria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.362
|2
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:41.496
|+0.134
|3
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.559
|+0.197
|4
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:41.823
|+0.461
|5
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.955
|+0.593
|6
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.081
|+0.719
|7
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.246
|+0.884
|8
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:42.246
|+0.884
|9
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:42.348
|+0.986
|10
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:42.434
|+1.072
|11
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:42.443
|+1.081
|12
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.535
|+1.173
|13
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:42.545
|+1.183
|14
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:42.553
|+1.191
|15
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:42.568
|+1.206
|16
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:42.668
|+1.306
|17
|13
|Celestino Vietti
|Sync Speedrs Team
|1:42.683
|+1.321
|18
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:42.689
|+1.327
|19
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:42.698
|+1.336
|20
|21
|Alonso Lopez
|Sync Speedrs Team
|1:42.711
|+1.349
|21
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:42.715
|+1.353
|22
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:42.766
|+1.404
|23
|19
|U. Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:42.939
|+1.577
|24
|3
|Sergio Garcia
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:43.031
|+1.669
|25
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:43.044
|+1.682
|26
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:43.126
|+1.764
|27
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:43.663
|+2.301
|28
|41
|N. Atiratphuvapat
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:44.914
|+3.552
Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login