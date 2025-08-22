Moto2 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Gonzalez il più veloce, sorpresa Huertas

Moto2 GP Ungheria Balaton Park Prove Libere 1 – Manuel Gonzalez è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il leader della classifica iridata ha fermato il cronometro sul tempo di 1:41.362, crono che gli ha permesso di precedere la sorpresa della mattinata, Adrian Huertas, rider Italtrans Racing Team ed iridato 2024 della Supersport con Ducati, per la prima volta in stagione nelle posizioni di vertice.

Terzo tempo per Filip Salac (miglior Boscoscuro), con il pilota del Marc VDS Racing Team staccato di 0.197s dalla vetta. Il #12 precede il vincitore del Red Bull Ring Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), il rookie Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), anche lui come Huertas per la prima volta nelle posizioni di vertice e Jake Dixon (Marc VDS Racing Team, scivolato senza conseguenze, ndr).

In Top Ten anche il nostro Tony Arbolino (Pramac Racing), settimo, Aron Canet (Fantic Racing), David Alonso (Aspar, scivolato senza conseguenze, ndr) e Ivan Ortolà (Frinsa -MSI).

Undicesimo tempo per Jorge Navarro, rider Forward Racing, 12esimo per Izan Guevara (Pramac Racing) e 13esimo per Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team). Celestino Vietti in sella alla Boscoscuro del Sync SpeedRS Team è scivolato ed ha chiuso 17esimo a 1.321s dalla vetta.

Foto: Valter Magatti

