Moto2 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Gonzalez il più veloce, sorpresa Huertas

Undici piloti racchiusi in un secondo al Balaton Park

di Alessio Brunori22 Agosto, 2025
Moto2 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Gonzalez il più veloce, sorpresa Huertas

Moto2 GP Ungheria Balaton Park Prove Libere 1 – Manuel Gonzalez è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il leader della classifica iridata ha fermato il cronometro sul tempo di 1:41.362, crono che gli ha permesso di precedere la sorpresa della mattinata, Adrian Huertas, rider Italtrans Racing Team ed iridato 2024 della Supersport con Ducati, per la prima volta in stagione nelle posizioni di vertice.

Terzo tempo per Filip Salac (miglior Boscoscuro), con il pilota del Marc VDS Racing Team staccato di 0.197s dalla vetta. Il #12 precede il vincitore del Red Bull Ring Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), il rookie Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), anche lui come Huertas per la prima volta nelle posizioni di vertice e Jake Dixon (Marc VDS Racing Team, scivolato senza conseguenze, ndr).

In Top Ten anche il nostro Tony Arbolino (Pramac Racing), settimo, Aron Canet (Fantic Racing), David Alonso (Aspar, scivolato senza conseguenze, ndr) e Ivan Ortolà (Frinsa -MSI).

Undicesimo tempo per Jorge Navarro, rider Forward Racing, 12esimo per Izan Guevara (Pramac Racing) e 13esimo per Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team). Celestino Vietti in sella alla Boscoscuro del Sync SpeedRS Team è scivolato ed ha chiuso 17esimo a 1.321s dalla vetta.

Foto: Valter Magatti

moto2 Prove Libere 1 Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.362
2 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:41.496 +0.134
3 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:41.559 +0.197
4 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:41.823 +0.461
5 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:41.955 +0.593
6 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:42.081 +0.719
7 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.246 +0.884
8 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:42.246 +0.884
9 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:42.348 +0.986
10 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:42.434 +1.072
11 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:42.443 +1.081
12 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.535 +1.173
13 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:42.545 +1.183
14 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:42.553 +1.191
15 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:42.568 +1.206
16 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:42.668 +1.306
17 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team 1:42.683 +1.321
18 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:42.689 +1.327
19 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:42.698 +1.336
20 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team 1:42.711 +1.349
21 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:42.715 +1.353
22 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:42.766 +1.404
23 19 U. Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:42.939 +1.577
24 3 Sergio Garcia Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:43.031 +1.669
25 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:43.044 +1.682
26 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:43.126 +1.764
27 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:43.663 +2.301
28 41 N. Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia 1:44.914 +3.552

Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 1

