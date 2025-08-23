MotoGP | GP Ungheria 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

13:31 Bagnaia è undicesimo, sta lavorando sul setup in modo da decidere poi il migliore per la gara

10:30 TOP 10: Acosta, M.Marquez, Bastianini, Aldeguer, Quartararo, Di Giannantonio, A.Marquez, Espargarò, Bezzecchi e Mir

10:25 FP2 in corso con Acosta davanti a M.Marquez e Bastianini

Diretta Qualifiche GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Balaton Park, dove, a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Pedro Acosta che aveva preceduto Marc Marquez e Alex Marquez. Quarto tempo per Fermin Aldeguer, seguito da Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

Settimo tempo per Joan Mir, che aveva chiuso davanti al tester KTM Pol Espargarò, Luca Marini e Fabio Quartararo. Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnai saranno costretti a disputare la Q1.

