MotoGP

MotoGP | GP Ungheria Gara: che rischio Bastianini [VIDEO]

Caduto all'ingresso della chicane, il #23 della KTM ha rischiato di essere investito dai piloti che sopraggiungevano

di Alessio Brunori24 Agosto, 2025
GP Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025 – Grande rischio nella gara “lunga” della domenica al Balaton Park per Enea Bastianini, caduto nel corso del primo giro del Gran Premio d’Ungheria.

La “Bestia” è caduto nel corso del primo giro all’ingresso di una chicane, perdendo l’avantreno della sua RC16, attraversando poi pericolosamente la pista, con lo sguardo rivolto a chi sopraggiungeva.

Fortunatamente nessuno ha colpito il #23 della KTM e neanche la sua moto, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Una brutta immagine che poteva avere conseguenze catastrofiche. Anche il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna, intervistato da Sky Sport, ha detto che per il prossimo anno vanno riviste alcune cose su questa pista, sia la curva 1 che situazioni come quella vissuta dal suo ex pilota.


Foto MotoGP SBK

